Nobelovu cenu za ekonomii získal Richard Thaler. Spojil ekonomii s psychologií

Vizitka amerického ekonoma Richarda H. Thalera (72) Thaler je spoluzakladatelem (spolu s Dannym Kahnemanem, který za to v roce 2002 dostal Nobelovu cenu, nebo například Amosem Tverským) behaviorální ekonomie, mladšího ekonomického směru, který zkoumá, co a jak ovlivňuje jednání a rozhodování ekonomických aktérů.



"Smyslem behaviorální ekonomie není využívání lidí k dosažení vlastního cíle. Je jím naopak upřímná pomoc lidem. Standardní ekonomie předpokládá, že lidé jsou obecně velmi chytří, že nikdy nejednají pod vlivem emocí, že jsou vysoce disciplinovaní a nemají žádné potíže se sebekázní. Máme za to, že tohle ale na většinu lidí nesedí. Většina lidí má prostě tu a tam potíže..." shrnul svůj obor v jednom z rozhovorů.



Narodil se 12. září 1945 v East Orange ve státě New Jersey.



Od roku 1995 pracuje na Boothově obchodní škole, která spadá pod Chicagskou univerzitu. Na škole je profesorem ekonomie a behaviorálních věd. V letech 1978 až 1995 působil na jedné z obchodních škol Cornellovy univerzity.



V roce 1967 ukončil bakalářská studia na Western Reserve University v americkém Clevelandu a doktorát získal v roce 1974 na Rochesterské univerzitě.



Thaler je spoluzakladatelem investiční společnosti Fuller & Thaler Asset Management, jejíž investiční strategie je založena na aplikaci poznatků behaviorální ekonomie na kapitálové trhy. Působil také jako formální poradce bývalého britského premiéra Davida Camerona a neformální poradce bývalého prezidenta USA Baracka Obamy.



Thaler je rovněž uznávaným intelektuálem a úspěšným publicistou a spisovatelem. V češtině vyšla jeho kniha Neočekávané chování: Podivuhodný příběh behaviorální ekonomie, která se zabývá iracionálním chováním lidí, které neodpovídá klasickým ekonomickým teoriím, nebo bestseller Nudge (Šťouch), který napsal společně s právníkem Cassem Sunsteinem a který shrnuje "recepty" na zlepšení rozhodování lidé ohledně zdraví, bohatství a štěstí.



Jeho jméno figurovalo ve spekulacích ohledně držitelů Nobelovy ceny za ekonomii již v uplynulých letech. Je držitelem čestného doktorátu Vysoké školy ekonomické v Praze.