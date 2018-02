Let ruských aerolinií z Moskvy do Havany měl ve vzduchu málo paliva. Nouzově přistál v New Jersey

PRAHA Let ruské společnosti Azur Air s 308 lidmi na palubě z Moskvy do Havany musel ve středu nouzově přistát v New Jersey. Piloti během letu zjistili, že palivo ubývá rychleji, než očekávali. Místo Kuby tak Boeing 767 skončil v Atlantic City, napsala ve čtvrtek agentura AP.

Důvodem přesměrování letu byl podle amerických celníků fakt, že piloti náhle zjistili, že mají málo paliva.



Podle Steva Sappa z imigračního úřadu přistál ruský letoun nouzově ve středu ve 3:45 ráno (9:45 SEČ). Při dotankování mechanici zjistili, že palivo uniká z motoru a letoun není schopen dalšího letu. Cestující, téměř převážně Rusové, tak na letišti uvízli.



Podle serveru www.pressofatlanticcity.com se jich hned ujal americký Červený kříž a zajistil deky a občerstvení. Do péče o 294 pasažérů se zapojila i policie a zajistila také hračky pro děti.



Nikdy neměli americkou pizzu

Darja Hrybavová pracuje jako komunikační specialistka na nedaleké Stocktonské univerzitě, ve středu ráno ale posloužila na letišti jako tlumočnice. „Cestující byli překvapeni pohostinností, které se jim dostalo. Letiště jim dokonce objednalo pizzy a všichni byli nadšení, protože ještě nikdy americkou pizzu neměli,“ řekla.



Okolo 19. hodiny přilétl náhradní spoj Azur Air a o tři hodiny později se zhruba 20hodinovým zpožděním odvezl cestující na Kubu.



Na místě zasahovala také FBI, protože letiště v Atlantic City normálně nepřijímá mezinárodní lety a Rusové neměli víza pro pobyt v USA. Podle Hrybavové byli někteří Rusové nadšení z toho, že jsou tak blízka centra hazardu, ale kasina si vyzkoušet nemohli, nesměli opustit prostor letiště.