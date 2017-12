Levný proud? Příští rok naposled, Češi si musí zvyknout na dražší svícení

PRAHA Češi už si zvykli na stabilní cenu elektřiny. V příštím roce se ale situace začne měnit, lidé zaplatí minimálně o stovky korun více než letos. Pokud elektřinou i topí nebo s ní ohřívají vodu, může být rozdíl i v řádu tisíců. U řady dodavatelů porostou i ceny plynu.

Už na podzim zvýšil Energetický regulační úřad část ceny, která zahrnuje přenos a distribuci, u elektřiny pak i příspěvek na obnovitelné zdroje. Většina z nich ale cenu ještě navýší, protože nakupují elektřinu dráž.



Tržní cena silové elektřiny letí strmě vzhůru. „Na počátku minulého roku klesla až téměř na 20 eur za megawatthodinu, nyní se pohybuje pod 40 eury,“ přibližuje realitu Roman Gazdík z ČEZ. „Nárůst cen byl sice očekáván v dlouhodobém horizontu, ale aktuální růst je překvapením,“ doplňuje Vladimír Vácha z E.ON.

Důvody, které mají zvyšování ceny na svědomí, jsou ale zřejmé. Podle Petra Holubce z Pražské energetiky (PRE) je nárůst způsobený ekonomickým oživením průmyslu a spotřeby, a tím pádem také stoupající poptávkou po energiích. Vliv mají i klimatické podmínky, například mrazivé počasí na začátku letošního roku.

„Dalšími faktory, které ceny elektřiny ovlivňují, jsou pokles objemu výroby a růst cen energetického uhlí,“ popisuje Vácha. „Rovněž posilování kurzu české koruny nenahrává možnému snižování cen, neboť silová elektřina se zobchodovává na energetických burzách v eurech.“

Do faktur by se to ale domácnostem v příštím roce příliš promítnout nemělo. A to hned ze dvou důvodů. Dodavatelé totiž nakupují po částech. Dodávky na příští rok tak mohou být částečně nakoupeny i v roce 2015, kdy byly ceny podstatně nižší.

„A rovněž konkurenční boj by neměl obchodníkům s elektřinou umožnit plně promítnout nárůst burzovních cen elektřiny do koncových tarifů,“ říká Tomáš Sýkora, analytik Patria Finance.

Většina obchodníků tedy zdražuje jen mírně. Například u E.ON si připlatí zákazník s typickou spotřebou 2,2 megawatthodiny za rok v sazbě D02d s jističem do 3×25 ampérů 4,22 až 4,61 procenta v závislosti na distribučním území. Mnoho dodavatelů pak svým zákazníkům zatím „podrží“ současné ceny.

„Ceny elektřiny a plynu zachováme pro příští rok na stávající úrovni,“ uvedl Libor Holub z Bohemia Energy. Doplňuje, že strategií jejich společnosti je, aby zákazníkům nabídli nižší cenu než jejich dominantní dodavatel a zachovali cenovou výhodu.

„V současné chvíli i přes nárůst cen energií ceníky pro domácnosti na rok 2018 neměníme,“ potvrzuje také Aleš Pospíšil z Centropolu. Současně ale dodává, že třeba za půl roku již takto nízké ceny neudrží. U nových odběratelů tak cena bude záležet na tom, kdy přijdou.

Také současní zákazníci PRE budou mít od 1. ledna 2018 stejné ceny silové elektřiny jako v letošním roce. „Případní noví zákazníci budou dostávat takovou cenovou nabídku, jaká bude v době uzavírání jejich smlouvy,“ říká Holubec.

Rovněž ČEZ v tuto chvíli ceníky nemění. I přes růst cen na burzách se podle vlastního tvrzení snaží ceny pro spotřebitele nezvyšovat, a to tak dlouho, jak to bude možné.

V každém případě v příštích letech se podle analytiků téměř jistě bude cena elektřiny zvyšovat. Za úvahu proto stojí popřemýšlet o její fixaci. „Aktuálně zaznamenáváme obrovský zájem našich zákazníků o tyto produkty,“ potvrzuje Vácha.

Jak si stojí ceny plynu

U plynu letos cena na burzách nejprve prošla poklesem v prvním čtvrtletí, aby se vrátila mírně nad hodnoty z úvodu roku, zhruba na 18 eur za MWh.

„Pohledem na srovnání průměru v roce letošním a loňském je cena plynu výš zhruba o osm procent,“ uvedl Sýkora. Za příčiny lze podle něj označit omezení norských dodávek či exportu plynu z Ruska do Německa nebo během roku místy nedostatečné zásobení britského trhu.

I v případě plynu je tak třeba se připravit na mírné zdražení o nízké jednotky procent. Ale například ČEZ na začátku topné sezony ohlásil velkou slevu. „Zákazníci ušetří 14 až 20 procent,“ řekl Gazdík.

Kromě příznivé ceny se obchodníci snaží své zákazníky hýčkat i dalšími službami. Základem je kvalitní obsluha, ať již na kamenných pobočkách, které mají především dominantní dodavatelé, nebo on-line z pohodlí domova. Novým fenoménem je komunikace přes sociální sítě.

Dalším trendem je pak široká nabídka doprovodných energetických služeb, jako je třeba zajištění fotovoltaické elektrárny na střechu, instalace plynových či elektrokotlů i tepelných čerpadel a jejich pravidelný servis. U PRE si dokonce můžete půjčit nebo zakoupit elektrokola.