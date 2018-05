Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží, kontrolovat se budou jednou za tři roky

PRAHA Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží ze dvou na tři roky, cenové rozpětí za revizi bude vymezeno vyhláškou ministerstva životního prostředí. Schválila to ve středu Sněmovna v rámci novely o ochraně ovzduší, která zvýhodní přimíchávání některých biopaliv do benzinu a do nafty.

Novela, kterou nyní dostane k projednání Senát, má dát obcím také pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv v domácích kotlích. Týkat by se to podle poslankyně ANO Evy Fialové mohlo hnědého uhlí.



Poslanci naopak odmítli návrh Jana Zahradníka (ODS), který měl zpřísnit podmínky pro úřední kontrolu kotlů přímo v domácnostech. Neúspěšná byla také Dana Balcarová (Piráti) se snahou ukončit možné výjimky z emisních limitů pro velké znečišťovatele nejpozději k roku 2026.