Libeňský most nemusel být bez prodlení uzavřen, tvrdí Matěj Stropnický

Pražský Libeňský most nemusel být bez prodlení uzavřen. Zpráva odborníků z Kloknerova ústavu neobsahuje takové doporučení, řekl v úterý novinářům pražský zastupitel a předseda magistrátního výboru pro dopravu Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). Omezení dopravy šlo podle Stropnického řešit semafory nebo za pomoci strážníků. Praze podle něj chybí plán rekonstrukce a dříve projednávaný projekt stavby nového je nerealizovatelný. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován, v pátek v noci byl uzavřen pro auta i MHD.

„Informace Kloknerova ústavu neústí do závěru, že ten most musí být bez dalšího uzavřen. Ta informace říká pouze, že u předmětného nejkritičtějšího bodu mostu, to znamená rám C, který se nachází u schodiště na libeňské straně mostu, ústav doporučuje, aby byla vyloučena doprava nad pět tun a tramvajová doprava. Ale neříká se, že ten most musí být celý uzavřen,“ řekl Stropnický.



Praha mohla podle Stropnického zvolit jiné řešení než úplnou uzavírku mostu. Zmínil řešení omezeného provozu prostřednictvím dočasných semaforů nebo za pomoci strážníků, kteří by regulovali dopravu.

Technická správa komunikací (TSK) v minulosti připravovala zbourání mostu a výstavbu nového. Zastupitelé to v roce 2016 odmítli a vybrali variantu rekonstrukce. Teď město čeká na rozhodnutí ministerstva kultury, zda je most památkou, a rekonstrukci tak nemůže zahájit. Zároveň je podle Stropnického nepoužitelný i původní plán TSK. Počítá totiž s použitím původních pilířů, které jsou ale ve velmi špatném stavu. „Neumožňují nanést na ně nové konstrukce,“ řekl Stropnický.

Po prosincovém pádu lávky v Troji se v Praze rozhořela debata o stavu pražských mostů. Stropnický proto vyzve primátorčina náměstka Petra Dolínka (ČSSD), aby zadal vypracování diagnostiky všech pražských mostů, které jsou zařazeny na škále hodnocení stavu mostů do šesté třídy ze sedmibodové škály, přičemž sedmička je nejhorší. Následně mají být prověřeny i mosty ve skupině pět.