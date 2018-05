Lidé v Praze ještě letos zaplatí jízdné v tramvajích a autobusech kartou

PRAHA Cestující ve všech tramvajích a autobusech pražské MHD by měli mít ještě letos možnost platit jízdné bezkontaktní platební kartou. Pražský dopravní podnik (DPP) nyní hledá v tendru partnera, který terminály do vozů namontuje a bude je provozovat. Smlouva s vítězem tendru má být podepsána v září. Ve středu to řekl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Předpokládaná hodnota kontraktu je asi 40 milionů korun. Kartou je nyní možné zaplatit na tramvajových linkách 18 a 22. V některých městech ČR již platba kartou funguje.



„My jsme nešli cestou toho, že bychom si koupili ta zařízení nebo že si je pronajmeme, ale šli jsme cestou toho, že hledáme partnera, bude jím pravděpodobně banka, který si umístí své terminály u nás ve vozech, bude prodávat naše jízdenky a z prodaného jízdného mu budeme dávat provizi,“ řekl Gillar.

Ve smlouvě s vítězem soutěže bude opce, která umožní DPP si zařízení v budoucnu případně odkoupit. To se stane, pokud se provoz zařízení podniku vyplatí. Podle Gillara si v současné době používaná zařízení v tramvajích číslo 18 a 22 na sebe nevydělají.

Možnost platby kartou zavedl DPP poprvé v dubnu 2016 ve dvou tramvajích na lince 22. Následně byly terminály umístěny také na linku 18. Přístroj funguje tak, že jakmile cestující nastoupí a přiloží k přístroji kartu, vyjede mu jízdenka, kterou si na něm předtím navolil. V loňském roce si takto jízdenku koupilo asi 5000 cestujících měsíčně.

Kartou mohou v MHD zaplatit lidé například v Ostravě, kde takto lidé zaplatili dva miliony jízdenek za asi 40 milionů korun. Stejně tak mohou cestujíc platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.