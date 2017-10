Lidl čelí kritice kvůli dalším smazaným křížům. Tentokrát z italského kostela

DOLCEACQUA Diskontní řetězec Lidl opět čelí kritice za absenci křesťanských křížů na reklamních materiálech. Tentokrát byl obviněn z toho, že vymazal dva kříže z fotografie italského kostela Sant’Antonio Abate. K náboženské retuši podle kritiků došlo proto, aby Lidl neurazil zákazníky, kteří se ke křesťanství nehlásí. Lidl ale tvrdí, že šlo o omyl a kříže nebyly už na koupeném snímku, který použil k propagačním účelům.

Zmíněný kostel se nachází v italské vesnici Dolceacqua v serverozápadní části Ligurie. Dolceacqua byla proslavena například tím, že ji kolem roku 1880 namaloval slavný francouzský malíř Claude Monet.



Na fotografii, kterou Lidl použil k reklamním účelům v nedalekém městě Camporosso, se nachází tamní historický kostel. Byly z něj ale odstraněny kříže, což rozhořčilo tamní obyvatele, kteří tvrdí, že Lidl kříže umazal, aby neurazil tamní muslimskou populaci, informoval server Daily Telegraph. Starosta Dolceacqua Fulvio Gazzola poslal společnosti Lidl formální stížnost.

„Snímky naší vesnice se musí používat tak, aby korespondovaly s realitou,“ uvedl Gazzola a dodal: „Když nechcete ukazovat kříže, tak použijte fotku našeho hradu.“ Gazzola Lidl požádal, aby fotografii vrátil do původní podoby, ještě se to ale nestalo. Prý teď zvažuje, že proti řetězci podnikne právní kroky.



#Italy: Supermarket giant #Lidl removes #again a cross from its packaging ‘not to hurt sensibility of other religions’ https://t.co/0UkQwoW7w4 pic.twitter.com/ZifaVOAiJU