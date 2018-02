Lidl zvýší nástupní mzdu pokladních na 28 tisíc. Průměrně nižší je i nástupní plat učitelů

PRAHA Diskonty Lidl v ČR zvýší od března nástupní mzdu pokladních a prodavaček o pětinu na 28 000 Kč, v Praze a okolí stoupne na více než 29 000 korun. Stejným tempem se zvýší platy současných zaměstnanců. Do tří let chce firma přijmout 2000 lidí, neboť každoročně otevírá několik nových prodejen. Lidl to ve středu uvedl v tiskové zprávě. Od března zvýší mzdy i Penny Market.

Průměrná mzda v Česku v loňském třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 6,8 procenta na 29 050 korun. Od loňska se tempo růstu platů v tuzemských obchodech výrazně zrychlilo, mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající.



„Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oboru, to znamená volbou číslo jedna pro ty nejlepší. Výborné ocenění velmi náročné práce přitom považujeme za základ, proto jsme se rozhodli pro další krok,“ uvedl generální ředitel společnosti Lidl ČR Pavel Stratil.

Firma uvádí, že po dvou letech nástupní mzda v řetězci stoupne v celé ČR na průměrných 30 286 Kč, respektive v Praze a okolí na 31 429 Kč. Za poslední dva roky Lidl přijal 2500 nových zaměstnanců. „Již dnes zaměstnáváme více než 10 000 zaměstnanců a v následujících třech letech počítáme s tím, že nabídneme práci dalším přibližně dvěma tisícům lidí,“ dodal Stratil.

Úvazky i 25 hodin týdně

Firma začala loni nabízet kratší pracovní úvazky 30 nebo 35 hodin týdně, ty nyní využívá většina zaměstnanců prodejen. Nově nabízí i úvazky 25 hodin týdně.

Diskonty Penny Market již oznámily, že zvýší od 1. března mzdy, pokladní, zaměstnanci centrály a další pracovníci si polepší v průměru o sedm procent. Nástupní mzda na pozici pokladní - prodavač se na plný úvazek bude pohybovat mezi 18 000 Kč a 21 000 Kč podle regionu.

V českém maloobchodu je v odborech pět až sedm procent zaměstnanců. Podle odhadu odborů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu v ČR 180 000 lidí.

Podle údajů portálu Platy.cz se průměrný plat prodavače letos zvýšil na 16 632 Kč. Například Kaufland loni uvedl, že na nejnižších pozicích garantuje nejpozději do dvou let od nástupu mzdu minimálně 21 000 korun hrubého měsíčně.

Albert za uplynulých 12 měsíců navýšil mzdy provozním zaměstnancům v prodejnách o 32,5 procenta. Naposledy v lednu o 19 procent. „Tyto kroky odráží situaci na trhu práce, nedostatek volných pracovních sil a tlak na růst mezd. Ten si vyžádá dodatečné investice do mzdových prostředků, které pro tento rok navyšujeme o více než půl miliardy korun,“ uvedl mluvčí Jiří Mareček.

Podle údajů portálu Platy.cz tak nástupní plat pokladních v Lidlu bude po zvýšení vyšší než třeba průměrný plat učitelů. Vysokoškolský pedagog má hrubý měsíční plat 27 631 Kč, učitel na základní škole 24 940 korun. Méně berou i řidiči autobusu (24 464 korun) či zdravotní sestry (23 395 korun). Například plat lékaře je podle těchto údajů v průměru za měsíc 47 093 Kč.