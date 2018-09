Liftago bude ve všech krajských městech. ‚Chceme se na Česku naučit, jak se dělá doprava budoucnosti‘

PRAHA Alternativní taxislužba Liftago se rozšiřuje do dalších měst. Po Praze, Brnu, Ostravě, Liberci a Zlínu budou její řidiči nově jezdit v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. V řádu týdnů by navíc měla vstoupit i do zbylých krajských měst. „Chceme vybudovat něco, čemu říkáme celonárodní síť digitální přepravy,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel a spoluzakladatel společnosti Ondřej Krátký.

Co je Liftago? Česká přepravní aplikace, která propojuje licencované řidiče taxislužeb s pasažéry, vznikla v roce 2012. Cestujícím umožňuje vybrat si z profesionálních taxikářů dle jejich hodnocení, času příjezdu, vozu a odhadu ceny.



V Praze začala nabízet své služby v roce 2014, o rok později se rozšířila do Bratislavy. Loni expandovala do Ostravy, Brna, Zlína a Liberce, letos v září pak do Plzně, Českých Budějovic a Ústí nad Labem. Další města by měla následovat v následujících týdnech.



Liftago má přes 1500 licencovaných řidičů a využívá jej kolem 300 tisíc zákazníků.



Lidovky.cz: Proč zrovna Plzeň, České Budějovice a Ústí nad Labem?

Není v tom závratná logiku. Jedná se o velká krajská města, v nichž byla poptávka. Zároveň jsou to města, kde se nám dařilo nabírat licencované řidiče. Nelicencované taxikáře nevyužíváme, protože bychom je posílali na smrt vůči zákonu. Není zároveň úplně jednoduché přesvědčit řidiče v regionech, že nejsme ilegální. Současně se snažíme vytěžovat stávající šoféry. Nerekrutujeme nové, v dopravě už je jich beztak dost.

Postupně budeme během několika dalších týdnů spouštět všechna krajská města. Poslední dobou nám hodně narostla poptávka. Chceme vybudovat něco, čemu říkáme celonárodní síť digitální přepravy.

Lidovky.cz: Co to znamená?

Dnes neexistuje jediná síť pro vlakové, autobusové či letecké přepravce, na níž by mohli zákazníka napojit, aby se dostal z místa, na nějž přijede, kamkoliv. Není to ale jen o rozšíření působnosti. Chceme se na Česku naučit, jak se dělá doprava budoucnosti. Budeme-li mít takové pokrytí, můžeme si najednou hrát. Například testovat ulevování meziměstské dopravy či koketovat se skutečnou spolujízdou, která taxikářům pomáhá, protože uvolňuje cesty, aby mohli jezdit za peníze.

Není to jen o Liftagu. Je dobré na to koukat jako na krevní oběh. Když si Česko představíte jako člověka a dopravu jako krevní oběh v něm, tak je to člověk, který v sobě musí udržovat desítky dopravních systémů. A to není úplně efektivní. My umožníme tomuto krevnímu oběhu, aby proudil. Aby si každý nebudoval vlastní síť.

Celonárodní digitální síť taxi podle Liftaga.

Lidovky.cz: S jakými společnostmi v tomto směru jednáte?Společností, s nimiž dlouhodobě jednáme o propojení, je vícero. Zájemců bude zhruba přes deset, každá ovšem má svou strategii a soustředí se primárně na ni. Jde o napojování vícero druhů osobní dopravy. Nejedná se jen o kola či vlaky.



Lidovky.cz: Principem tedy bude, že zákazník, aby se dostal z bodu A do bodu B, využije aplikaci, jež mu poskládá cestu z více druhů dopravy?

Německé automobilky, které hodně investují do multimodálních aplikací, zjistily, že to tak úplně nefunguje. Z toho, že jedna aplikace poskládá cestu, se trochu ustoupilo. Každý zákazník má svůj mód, v němž funguje, a často ho nemění. Nechce, aby strávil pět minut na kole, pak sedl do metra a nakonec si vzal taxíka. Budeme toho testovat více, trh se mění a nelze teď říct, o jaký profukt přesně půjde.

Lidovky.cz: Máte vytipovaná města, do nichž bude nejhorší se rozpínat?

Z hlediska sezónnosti jsou velmi problematické Karlovy Vary. Přes rok, kdy není filmový festival, tam není taková poptávka. Z hlediska tržní situace je pak problematický region Hradce Králové a Pardubic, kde historicky dochází k mafiánským praktikám, jako je třeba pálení aut konkurence. Do Hradce Králové a Pardubic rozhodně půjdeme, ale počkáme, až se zvýší poptávka, aby každý řidič, který nám bude důvěřovat, byl odměněn spolehlivostí výdělku.

Lidovky.cz: S kolika řidiči v nových městech začínáte?

Pro nás je psychologické minimum dvacet, ale v některých městech jich máme i přes třicet. Nicméně počty nejsou nejlepším indikátorem toho, jaká bude kvalita služeb v daném městě. Například v Olomouci, v níž jsme službu zatím nespustili, je registrovaných řidičů méně, ale pár z nich je zase velmi aktivních.

Lidovky.cz: Kolik jste do expanze investovali?

Jsou to jednotky milionů korun. Je to zejména kvůli technologickému vývoji, kdy se s každým městem naučíme něco nového. Celkové investice do Liftaga od jeho počátku přesahují sto milionů korun, přičemž zhruba 80 procent jsme dali zpět do technologií. Nikoliv do marketingu či slev zákazníkům. Technologii jsme až přeinvestovali a máme něco, co má hodně dobrý základ, aby expandovalo dále.

Lidovky.cz: Chystáte se rozšiřovat i do zahraničí či se soustředíte výhradně na budování zmiňované celonárodní sítě?

Od samého začátku jsme měli v DNA, že chceme být globální. Pokusy byly a včas také skončily. Když jsme mysleli, že budeme vstupovat do Polska nebo v poslední době také do Maďarska, tak jsme nikdy nedospěli do momentu, kdy bychom na to začali alokovat podstatné náklady. Jednak proto, že se nám nedařilo přesvědčit investiční komunitu o tom, že někdo z Česka může být v takové ostré konkurenci úspěšný mezinárodně. Pak i kvůli tomu, že množství peněz, které jsme vydělali, spolkl stejně technologický vývoj. Plánů je ale spousta.