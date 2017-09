Likérníci: Aroma v tuzemáku nemá náhradu. Panák je stejně ‚nebezpečný‘ jako šálek kávy

PRAHA Aroma, které dělá tuzemák tuzemákem, podle likérníků nesmí Brusel zakázat. Nemají za něj náhradu. České likérky s Potravinářskou komorou v zádech se obuly do verdiktu Evropské komise zakazujícího od dubna příštího roku používat takzvaný rumový éter, který je základem chuti rumové tresti. Bruselští úředníci vycházejí ze studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který poukázal na možná zdravotní rizika u malé části látek, jež toto aroma obsahuje.

Vyloženě škodlivé účinky na zdraví sice EFSA neprokázala, ale na druhé straně neprokázala ani stoprocentní nezávadnost. Evropská komise však na další posudek nečekala a bez dalšího zkoumání oznámila, že od 22. dubna příštího roku, kdy vyprší desetiletá lhůta, nebude možné rumový éter používat.



A tím ani rumovou tresť, používanou nejen jako základ chuti tuzemáků, ale i pečiva a mnoha cukrovinek. Rumový éter totiž není čím nahradit, protože jeho chuťový i aromatický charakter se ještě nikomu nepodařilo napodobit.

Velké jednání o EU a tresti

Kauza, na kterou jako první upozornily Hospodářské noviny, teď vyvolává stále větší bouři nevole. Ve čtvrtek o dalším postupu jednali s­ prezidentem Potravinářské komory Miroslavem Tomanem majitelé a šéfové Unie výrobců a dovozců lihovin (ÚVDL), božkovského Stocku jako největšího výrobce tuzemáku u nás, Unie destilatérů, ale i největšího výrobce rumového éteru firmy Aroco.

„Potravinářská komora se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že rumový éter používaný jako složka pro výrobu rumového aromatu ohrožuje zdraví spotřebitelů, a považuje rozhodnutí o jeho zákazu za zcela nekompetentní rozhodnutí Evropské komise,“ uvedla ve čtvtek mluvčí komory Dana Večeřová.

Pokud by se ministerstvu zemědělství nepodařilo prosadit v Bruselu výjimku nebo dohodnout aspoň maximální možné limity obsahu látky furan, která je z desítek přísad v celém složení rumového éteru nejspornější, znamenalo by to vážné problémy nejen pro výrobce tuzemáků, ale i další firmy, cukráře či pekaře, včetně nadnárodního gigantu Nestlé.

Pavel Dvořáček, majitel likérky Rudolf Jelínek a šéf ÚVDL, považuje celou kauzu za nešťastnou. „Hlavní chybou je, že Evropská komise rozhodla takto na poslední chvíli, aniž by existovala jediná důkladná studie o složení a­vlivu rumového éteru na zdraví. To automaticky neznamená, že by tu bylo nějaké vážné riziko. Rumová tresť se prakticky ve stejném složení používá do tuzemáků už od dob Rakousko-Uherska,“ říká Dvořáček.

Genotoxická hrozba?

Žádná závažná rizika v použití rumového éteru nevidí ani chemici či­ potravináři. Uvádějí, že kritizovaná látka furan, jež by údajně mohla při dlouhodobé konzumaci extrémního množství vlivem obsažených genotoxických látek způsobovat dědičné poruchy, je i v mnoha dalších potravinách. Například dva panáky tuzemáku obsahují zhruba stejně furanu jako dva šálky rozpustné kávy nebo sto gramů dětské výživy či kilogram ovoce.

„Nemyslím, že by ta látka byla nakonec zakázaná, v nízkých koncentracích ji obsahuje řada potravin. Myslím, že Česko dokáže své argumenty obhájit a nebudeme se muset tuzemáku vzdát,“ řekla ve čtvrtek v České televizi profesorka Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy pražské VŠCHT.

Pokud by Česko o rumovou tresť přišlo, byla by to velká ztráta i pro výrobce, jako je brněnská Aromka nebo největší producent Aroco Praha, který ročně vyrobí 160 tun rumového éteru.

„Je to náš nosný produkt. Přišli bychom o nějakých 40 milionů z­celkem 200 až 220 milionů korun tržeb. Ale snad se to nestane,“ uvedl pro LN majitel firem Aroco a Aroma Hynek Strnad.