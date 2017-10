Šéf budoucí továrny na baterie: Zpracovali bychom veškeré české lithium, zatím ho dodá Čína

HORNÍ SUCHÁ Společnost Magna Energy Storage (MES) zahájila v pondělí výstavbu továrny na baterie He3da od českého vynálezce Jana Procházky. Předseda představenstva společnosti Václav Binar věří, že se pro jeho továrnu podaří zajistit dodávky lithia vytěženého na Cínovci. Zahájení těžby je podle něj otázkou času.

"Po volbách se snad situace uklidní,“ říká Binar o současných sporech o těžbu. Pokud by z plánů na těžbu v Krušných horách nakonec sešlo, byla by to podle něj pro Česko promarněná šance. Binar zároveň tvrdí, že jeho továrna bude schopna zpracovat veškeré české lithium.

Robotizovaná továrna v Horní Suché by měla zahájit výrobu v roce 2019 a vyrábět baterie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Postupně by se ale kapacita měla rozrůstat až na 30 GWh. Práci by zde mělo v první fázi najít 150 až 250 lidí. V extrému by jich ale podle Binara stačilo i 15.

Václav Binar (41) Manažer Václav Binar vystudoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze. Později pracoval ve švédské energetické firmě Vattenfall jako manažer fúzí a akvizic pro střední Evropu. Následně založil vlastní poradenskou firmu Vabico, kde kromě poradenství rozvíjel vlastní projekty. Na projektu He3da se podílí od roku 2015 v oblasti financování a strategického řízení. Nyní z pozice předsedy představenstva zodpovídá za projekt továrny na baterie Magna Energy Storage v Horní Suché.

Lidovky.cz: Máte již zajištěny dodávky lithia?

Zatím počítáme s dodávkami z Číny. Tam máme objemy na rozjezd výroby poptané a naceněné. Jsme však připravení odebírat české lithium. Uvidíme ale, jak se situace rozvine a jestli se z toho nestane Potěmkinova vesnice. Tomu ale nevěřím, ono to přijde.

Deklarujeme, že jsme schopni odebírat veškerou českou produkci lithia tak, jak je v současné době prezentovaná, což odpovídá kapacitě 10 až 15 GWh ročně. Kdybychom se však dostali na výrobní kapacitu 30 GWh, jak postupně plánujeme, tak stejně nebudeme soběstační.

Nicméně pokud zpracujeme veškeré české lithium v našich baterkách, tak si myslím, že je úkol splněn.

Lidovky.cz: Jednáte i přímo s European metal holding, která má na těžbu na Cínovci práva?

Jsme s nimi v kontaktu. Pro nás je důležité, kdy budeme moci s tím lithiem počítat. Chceme od nich lithium odebírat. Zájem přímo o těžbu nemáme, máme ale zájem na přepracování vytěženého lithia tak, abychom měli jistotu, že bude v takové formě a kvalitě, aby se dalo využít do našich baterií.

Lidovky.cz: Jaká je podle vás šance, že se lithium v Krušných horách skutečně začne těžit?

Věřím, že těžit se začne, je to jen otázka času. Po volbách se snad situace uklidní a dostane do racionální roviny a nepromarníme tak šanci vytvořit v Česku nový integrovaný sektor okolo lithia.

Lidovky.cz: Pokud z těžby přece jen sejde, jste schopni zajistit dodávky materiálu jinak?

Lithia je prozatím ve světě dostatek. V době zahájení naší výroby počítáme s odběrem lithia od zahraničních dodavatelů. Budeme samozřejmě rádi, pokud budeme mít co nejdříve zajištěný stabilní český zdroj klíčové suroviny. Ale pokud by nedošlo k těžbě v Česku vůbec, zajistíme si surovinu jinde. Nicméně pevně věřím, že české lithium bude.

Lidovky.cz: Nejdříve jste o továrně jednali se zahraničními investory, nakonec jste se ale rozhodli pro český projekt. Jak jednání probíhala?

Společnost He3da vyvinula technologii baterií a technologii jejich výroby a jednali jsme o tom, že zahraničnímu koncernu poskytneme licenci. V počátku jsme se vůbec nechtěli zapojovat do výroby.

Nicméně pak jsme si řekli, že pokud jsme schopni v Česku těžit lithium, zpracovávat ho a vyrábět baterie, tak je lepší vybudovat novou firmu, která bude výrobním závodem, a té poskytnout naši licenci.

Do této firmy jsme začali hledat investory a tak se zrodila MES. Všechno je nyní česky vlastněné. Pro Magnu jednáme i se zahraničními investory, ale držíme zatím českou cestu a český kapitál.

Lidovky.cz: Kdy začne továrna vyrábět?

Plán je mít spuštěnou ostrou komerční výrobu do konce roku 2019. Začátkem roku 2019 by se měl spustit zkušební provoz a interně počítáme s půlrokem zkušebního provozu, aby si všechno sedlo a abychom měli rezervu. Zahájení výroby tedy garantujeme na konci roku 2019.

Lidovky.cz: Již při poklepání základního kamene jste mluvili o rozšiřování plánované výrobní kapacity. Jak to bude probíhat?

Rozšíření kapacity nezávisí na výrobních možnostech, ale závisí to na tom, kolik jsme schopni prodat na trh. Trh je v současné době takový, že baterie sice existují, ale současná technologie neumožňuje jejich masové využití v energetice a není ani finálním řešením pro elektromobily.

Magna Energy Storage (MES) Společnost MES stojí za nově budovanou továrnou na baterie v Horní Suché u Havířova. Zahájení výroby je plánováno na konec roku 2019. Společnost si licencuje baterie od společnosti He3da, které vynalezl český vědec Jan Procházka. Továrna MES se zaměří na výrobu baterií pro energetiku. Těsnou většinu ve firmě drží akcionáři He3da, zbylý podíl patří investorům sdruženým do českého fondu Battery Unite.

My přicházíme s baterií, u které věříme, že požadavky pro energetiku splňuje na sto procent. U baterií pro elektromobily potřebujeme pokračovat s výzkumem a vývojem. MES je ale primárně zaměřená právě na energetiku.

Přicházíme s novým technologickým řešením a je otázka, jak dynamicky se bude trh vyvíjet. Věříme, že úvodních 1,2 GWh kapacity alokujeme zákazníkům, než bude dostavěná linka, a následně plynule přejdeme na výstavbu další kapacity. V jakých krocích to půjde, se však bude odvíjet od situace na trhu.

Lidovky.cz: Baterie pro elektromobily tedy přijdou v budoucnu?

Je to otázkou vývoje. U elektromobilů ale počítáme s tím, že baterie pro ně se budou vyrábět se strategickým partnerem, tedy že se dovyvinou ve spolupráci s automobilovým průmyslem. Energetiku zvládneme sami, ale u automobilového průmyslu věříme, že je lepší pracovat ve strategickém spojení s automobilkami.

Lidovky.cz: Vaše továrna má být ekologická. Jak bude získávat energii?

Dá se využít blízká stanice na důlní plyn, která fakticky vytváří čistou energii. Počítáme také se solárními panely. Náš výrobní proces navíc není energeticky náročný a nepředstavuje ekologické riziko.

Lidovky.cz: Kolik zaměstnáte lidí?

Počet zaměstnanců se odvine od finální podoby automatizace výroby. V extrému jsme schopní továrnu udělat jen s roboty. Potřebujete samozřejmě výstupní kontrolu, tedy chemiky a inženýry, ale když to přeženu, tak provoz jde udělat s 15 lidmi. Nyní však v první etapě počítáme se 150 až 250 zaměstnanci.

Lidovky.cz: Firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovních sil. Jste schopni najít dostatek lidí?

Lidé se hlásí a už nám posílají životopisy, aniž bychom ty lidi měli kam přijmout. Náš obor je zajímavý, takže věřím, že lidi seženeme.

Lidovky.cz: Proč jste pro továrnu zvolili Moravskoslezský kraj?

K tomuto regionu máme vztah. Všichni jsme tu žili a někteří z nás tu podnikají dlouhodobě. Radomír Prus, hlavní akcionář firmy He3da, už má v Horní Suché podnik. Pro mě je důležité i to, že nezabíráme ornou půdu, ale rekultivujeme něco, co by jiné využití nemělo. Dostupnost a cena pracovní síly také hraje roli a přístup kraje a města je také dobrý.

Lidovky.cz: Platí, že nečerpáte žádné dotace?

Dotace nechceme, myslím si, že ekonomicky je projekt tak výkonný, že nepotřebujeme dary. To je náš základní předpoklad.