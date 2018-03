VILNIUS Litevská centrální banka v letošním roce představí sběratelskou minci digitální měny. Bude se jednat o první fyzickou podobu kryptoměny na světě. Mince bude určená pouze pro opravdové nadšence. Banka ji nevypustí do oběhu, ani s ní nepůjde platit.

Litva patří už nyní k hlavním velmocím v oblasti kryptoměn. Vydání sběratelské mince by bylo dalším historickým milníkem. „Bude to perfektní způsob, jak oslavit obnovu litevské státnosti, kterou letos oslavujeme, a ukázat světu, že je to progresivní a inovační země, vždy otevřená novým myšlenkám. Představením digitální sběratelské mince by Litva jako první otevřela novou oblast v numismatice,“ uvedl Marius Jurgilas, člen představenstva litevské centrální banky.

Vydání digitální sběratelské mince je jedním z kroků Centrální banky Litvy, které mají přinést novinky v oblasti FinTech. Na začátku letošního roku banka oznámila plán vytvořit blockchain nazvaný LBChain. Nová technologie by měla pomoci litevským i mezinárodním společnostem v dalších výzkumech a inovacích. Blockchain se dá označit za „účetní knihu“ kryptoměn. Uchovává informace o transakcích digitálních měn.