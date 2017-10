Lithium přilákalo finančního dravce Krúpu. Chce být ‚strážným psem‘

PRAHA Společnost Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy koupila podíl ve firmě European Metal Holdings (EMH), která plánuje prostřednictvím své dceřiné firmy Geomet těžbu lithia na Cínovci. Z pozice minoritního akcionáře chce prý ohlídat, aby nevznikl druhý případ OKD. Krúpa patří mezi jednoho z největších kritiků bývalého managementu ostravských dolů a Zdeňka Bakaly.

„Arca chce ke své investici ve společnosti EMH přistupovat stejně zodpovědně a plnit úlohu „strážného psa“ – tedy chce ze své pozice transparentního investora dohlížet nad správným fungováním společnosti tak, aby nedocházelo k nestandardním finančním operacím a neoprávněnému vyvádění zisků do zahraničí na úkor českého státu,“ sdělila LN Barbora Hanákova, mluvčí Arca Capital.



Okolo těžby nerostu, který je významnou surovinou pro výrobu baterií, se rozvířila ostrá politická výměna. V pondělí odpoledne se kvůli zamýšlené těžbě sejde na mimořádné schůzi Poslanecká sněmovna. Jádrem sporu je memorandum, které dva týdny před volbami podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s firmou EMH. Svolání schůze podnítila opoziční KSČM, podle níž nepatří lithium do cizích rukou a mělo by zůstat státu. Získalo pro to podporu ANO a SPD. Memorandum ale kritizují i další politici.

„Arca bude vyvíjet snahu, aby byly naplněny deklarace stanovené v memorandu. Tím by měla být zajištěna dostatečná participace českého státu a naplnění projektu by mohlo přinést benefity v podobě nových pracovních míst, využití moderních technologií při zpracování této suroviny i daňové výnosy pro stát,“ upozornila mluvčí Arca Hanáková.

Samotný Krúpa se investice nebojí. Považuje plán na těžbu lithia, který představila společností EMH, za reálně proveditelný projekt. Navíc podle něj další spolupracující firmy jako Cadence Minerals a Bacanora Minerals v oboru podnikají již delší čas. A Bacanora chce také těžit lithium v sousedním Německu.