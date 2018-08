Lodní doprava v Česku narůstá, provozu však chybí odpovídající infrastruktura

Průkaz na malou loď (do 20 metrů délky a 12 osob) Lze jej využít pro vnitrozemskou říční plavbu. Použitelný je i pro pobřeží některých zemí (do 1 míle od břehu a síly větru do 4° tzv. Beaufortovy stupnice).



Pořídit jej lze od 16 let věku.

Stojí 450 korun.

Nutné je složení teoretické a praktické zkoušky, jež ale není potřeba pro lodě s plachtami do 20 m2 a čluny s motorem do 20 kW celkového výkonu.