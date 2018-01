Odbory zahajují kampaň za zrušení EET. Loni kvůli EET podle podnikatelů zaniklo 3000 hospod a restaurací

Loni v polovině prosince Ústavní soud zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá vybraných řemesel a výroby. Podle MF tak bude zřejmě start dalších vln EET posunut. Ve třetí a čtvrté vlně, které původně měly začít letos v březnu a červnu, by se mělo podle MF zapojit do EET zhruba 300.000 podnikatelů. Po roce fungování EET evidovalo tržby 161.000 podnikatelů. Úřady za rok fungování EET provedly 76.761 kontrol a uložily 4000 pokut za 38,4 milionu korun. Správa zároveň během roku od spuštění systému uzavřela kvůli neplnění EET 11 provozoven. Z toho pět provozoven obnovilo činnost. Nejčastějším prohřeškem při kontrolách bylo nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému EET nebo neumístění informačního oznámení. Náklady na zavedení EET podle dřívějších údajů finanční správy letos mají činit zhruba 370 milionů korun a v dalších letech zhruba 310 milionů korun ročně.