Los Angeles Times koupil za 500 milionů dolarů místní miliardář

LOS ANGELES Deník Los Angeles Times se po 18 letech vrací do rukou místních. Za 500 milionů dolarů (10,2 miliardy Kč) jej od společnosti Tronc z Chicaga koupil zdejší lékař a miliardář Patrick Soon-Shiong, oznámil list. Prodej by mohl ukončit velmi turbulentní období 136 let starého periodika, které během půl roku provedlo změny v řadách editorů a jehož vydavatel je kvůli vyšetřování sexuálního obtěžování na neplacené dovolené.

Prodávající se s novým majitelem dohodl během pěti dnů a mnohé pozorovatele tím překvapili. Soon-Shiong je jedním z nejbohatších obyvatel Los Angeles, svůj majetek v hodnotě 7,8 miliardy dolarů (159 miliard Kč) získal převážně v oboru biotechnologií. Deník převezme podle zdrojů listu prostřednictvím své investiční firmy Nant Capital.



Připojí se tak k dalším americkým miliardářům, kteří před nedávnem investovali do tištěných médií. Majitel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos koupil v roce 2013 deník The Washington Post. V témže roce získal list The Boston Globe vlastník baseballového klubu Red Sox John Henry. Los Angeles Times vznikl v roce 1881, více než století jej vlastnila rodina Chandlerů. V roce 2000 ho odkoupila firma Tronc. List patří vedle The Wall Street Journal, The New York Times a USA Today ke čtveřici nejčtenějších amerických listů.