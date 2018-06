Luxus na oběžné dráze. Za 1,2 miliardy si turista nedá pivo, čeká ho stanice jako z Vetřelce

HOUSTON Až osm dní by mohli zájemci strávit na oběžné dráze Země. Takovou nabídku za astronomickou cenu chce nejpozději od roku 2022 nabízet společnost Axiom Space. Cestující však musí mít speciální oblek, plenku, nedopřejí si pivo, zabalit si naopak musí deodorant. A na kolik že tento luxusní zážitek vyjde? V přepočtu „jen“ něco přes 1,2 miliardy korun.

Pokud se vám po roce 2020, spíš ale až 2022 bude válet doma nevyužitých 1,2 miliardy korun, můžete vyrazit na nevšední zážitek na oběžnou dráhu planety Země, kde byste mohli díky společnosti Axiom Space, o jejíž nabídce píše server The New York Times, pobýt až osm dní. Stačí složit fyzické a psychologické testy a být starší jednadvaceti let. V současnosti nikdo nic podobného zatím nenabízí, dostat se můžete pouze do zhruba čtvrthodinového stavu beztíže díky společnostem jako Blue Origin nebo Virgin Galactic.

Na jeden „výlet“ by se zpočátku mělo podívat až osm cestujících.

„Kluci z Blue Origin a Virgin Galactic létají na kraj vesmíru, ne až na orbitu,“ vysvětluje šéf Axiom Space a veterán z NASA Mike Suffredini. „Nabízejí ‚cool‘ zážitek. Zažijete asi 15 minut mikrogravitace a uvidíte zakřivení země, ale není to totéž jako dívat se na Zemi ze shora, strávit čas přemýšlením a rozjímáním.“



Projekt společnosti už ale nabírá konkrétní podobu. Tedy minimálně z hlediska designu interiéru, takže firma už je docela populární na síti Instagram, která je na fotkách založená.

Luxusní design od špičkových návrhářů ve vesmíru

O retro-futuristický design vnitřku stanice, který místy připomíná třeba klaustrofobické interiéry z prvního filmu série Vetřelec, se stará francouzský designér Philipe Starck. „Moje vize byla vytvořit pohodlné přátelské vejce s měkkými stěnami a v harmonii s pohybem lidského těla v nulové gravitaci,“ popisuje Starck.



Zatímco ostatní firmy se snaží náklad osekat na minimum, Axiom Space si dává záležet na luxusním pojetí každého aspektu pobytu ve vesmíru. Stanice společnosti pojme osm pasažérů, mezi nimiž bude i profesionální kosmonaut. K předběžnému výcviku v ceně 22 milionů korun se zatím přihlásili tři zájemci.

Interiér pobytové buňky připomíná pokoje psychiatrické léčebny.

Na pasažéry čeká připravená řada obleků podobná těm, jaké vyvíjí pro své kosmonauty NASA. Ty je mají v pořádku provést cestami na stanici a zpět na zemský povrch. Budou mít trubici na konzumaci malých doušků vody, pro každý případ ale budou zahrnovat také plenky.



Komfort a smysl pro detail. Hygiena ale kulhá

Axiom Space ale i tak klade důraz na pohodlí. Turisté na stanici převléknou nepohodlné obleky do pohodlnějších oděvů, které vznikají ve spolupráci se špičkovými návrháři. „Budou ušity každému na míru a vylepšit si je budete moci i vlastním vyšívaným logem,“ láká boháče firma na kosmický zážitek. Madla pro pohyb po stanici budou buď pozlacená nebo potažená kůží, jakou vybavuje volanty svých nejluxusnějších kousků třeba automobilka Mercedes.



Samozřejmostí bude během osmidenního pobytu naprostý komfort, včetně připojení k Wi-Fi a možnosti kdykoliv si zavolat. Čas si účastníci budou moci ukrátit i „procházkou“ přímo v kosmu, nebo se sejít ve velké prosklené kopuli, kde si budou moci dopřát i nějaký ten alkoholický nápoj.

„Víno nebo koktejly nejsou problém. Pivo a sycené nápoje ale ano. Nemáte k dispozici dost gravitace, aby se váš žaludek vypořádal s tak velkou dávkou oxidu uhličitého, který pak působí hodně nadýmání,“ vysvětlil Michael Baine, hlavní inženýr Axiom Space.



Zavazadlo se na stanici promění zároveň v úložný prostor.

I přes veškerou snahu o komfort bude na stanici pravděpodobně pokulhávat hygiena. „Máme tam hygienický ‚koutek‘, kde funguje něco jako koupel se žínkou,“ popsal Suffredini. Nebude tak od věci zabalit si na týdenní pobyt třeba deodorant.



O projekt už projevily zájem i další firmy z jiných odvětví, například Tupperware, výrobce kuchyňských doplňků. „Chtějí vyzkoušet různé typy úložných prostor, zjistit, jak se v nich dá vařit co nejčistší cestou. Jenže to se bavíme také o mytí nádobí či mikrovlnné troubě a kdo by to chtěl dělat? Brzo budeme s každou výpravou posílat nahoru taky komorníka,“ uvažuje Suffredini.

Přes veškerou bombastičnost a lákavost celého podniku je dost možné, že luxusní cesta do vesmíru nebude i přes pevně stanovený termín nějakou dobu k máním. Vesmírné projekty totiž pravidelně nabírají zpoždění v řádu let, ty nejambicióznější v řádech desetiletí.