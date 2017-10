Luxusní módní domy se musí podbízet rozmarům čínských klientů, aby přežily

PRAHA/NEW YORK Levné módní řetězce jsou v pořadí nejhodnotnějších firem daleko před vyhlášenými luxusními značkami. H&M a Zara se totiž na rozdíl od Prady nebo Burberry dokonale přizpůsobily době internetu.

Žebříčku stovky největších společností světa, který sestavuje newyorská agentura Interbrand, sice vládnou technologičtí giganti Apple, Google a­ Microsoft, letošní žebříček toho ale hodně prozradil i o podnikání s módou. Drahé značky jako Hermès, Gucci nebo Burberry byly předhoněny oděvními řetězci H&M a­ Zara.

Právě poslední jmenovaná značka patří do portfolia španělské skupiny Inditex, jejíž zakladatel Amancio Ortega je časopisem Forbes označován za aktuálně třetího nejbohatšího člověka na světě.



S majetkem v hodnotě necelých 80 miliard dolarů je také nejmovitějším Evropanem a­ podle serveru Business Insider také číslem jedna na světovém trhu s módou. Ten si podmanil rychlých kopírováním trendů od velkých značek a prakticky okamžitým dodáním do obchodů, kde se kolekce točí ve 14denních intervalech.

Fajfka versus proužky

Nejhodnotnější značkou vůbec je ale výrobce sportovního oblečení Nike, který svého věčného konkurenta Adidas nechal daleko za sebou (55. místo). Tři proužky tak v­ soutěži o největšího výrobce tenisek prohrávají se svou konkurencí pod symbolem fajfky. V­ době, kdy jsou prodeje tenisek na svém vrcholu, se sportovní značky předhánějí v kolaboracích se známými osobnostmi, limitovaných kolekcích a experimentech s ­3D tiskárnami.

Nejhodnotnější značky Pořadí v žebříčku, loňské pořadí v závorce, letošní hodnota v milionech dolarů, meziroční změna v % 1. (1) Apple 184 154 +3%

2. (2) Google 141 703 +6%

3. (4) Microsoft 79 999 +10%

…

18. (18) Nike 27 021 +8 %

19. (19) Louis Vuitton 22 919 -4 %

23. (20) HM 20 488 -10 %

24. (27) Zara 18 573 +11 %

32. (34) Hermes 14 210 +11%

51. (53) Gucci 9969 +6%

55. (60) Adidas 9216 +17%

86. (83) Burberry 5135 -4%

94. (81) Prada 4716 -14%

95. (89) Dior 4587 -7% Zdroj: Interbrand

Přestože Adidas v posledních letech představil velmi úspěšné spolupráce s muzikantem Kanyem Westem nebo se superstar japonské pánské módy Jódžim Jamamotem, a přilákal tak pozornost mladších zákazníků a milovníky módy. Americký Nike je naopak věrný svému původu výrobce sportovní obuvi. Cílí především na profesionální sportovce a zákazníky, pro něž nechce být jen módním doplňkem, ale i součástí jejich aktivního životního stylu.

Nezaostává ale ani v módních trendech. Nike je totiž slavný svou pravidelnou spoluprací se značkou Supreme. Ta byla založena v ­90. letech a je synonymem pro subkulturu skejťáků a hip hopu.

Ostatně spolupráce se Supreme pomohla na vrchol i luxusní značce Louis Vuitton (LV), která se s­hodnotou bezmála 30 miliard dolarů již druhým rokem drží v­ žebříčku Interbrands na 19. místě.

Zaostřeno na Čínu

„Otevřeli e-shop pro Čínu a velkou publicitu získali spoluprací s­ jednou z nejžádanějších pop-upových značek Supreme,“ vysvětlují úspěch francouzského módního domu zástupci Interbrands, podle nichž ještě Vuittonovi hrají do karet experimenty s technologiemi, když se letos pustil i do výroby chytrých hodinek, takzvaných smart watch.

Právě asijský trh je podle expertů příčinou, proč některé drahé značky v žebříčku zaostávají. Co je pro oděvní řetězce H&M a ­Zara zcela automatické, s­ tím se luxusní značky nerady sžívají. Zatímco řetězce provozují e-shopy, které dodávají do desítek zemí světa, někteří výrobci luxusní módy se do prodeje online pouštějí jen neochotně.

Příkladem může být značka Prada, která se s hodnotou necelých pěti miliard dolarů umístila na nelichotivém 94. místě. Jako na mnoha dalších luxusních značkách se na ní podepsaly časté teroristické útoky v Evropě, kde k nejpočetnějším zákazníkům patřili právě turisté z Asie. Ti ale po útocích v Paříži začali vyhledávat jiné lokality, kde některé módní domy nemají zastoupení.



Italská firma Prada se proto loni rozhodla zdvojnásobit své investice do online prodeje a ­až letos rozšířila svou síť o ­Čínu, Jižní Koreu a Japonsko.

Podle listu The New York Times jsou asijští zákazníci mladší než na ostatních světových trzích a právě v Číně se uskutečňuje třetina všech prodejů luxusního zboží.



Kromě e-shopu tak mají luxusním domům pomoci i čínští influenceři. Gucci proto spolupracuje se zpěvačkou Chris Lee, umělec Kris Wu je zase modelem pro Burberry a nemůže chybět ani herečka Fan Ping-ping, která je označována za asijskou Kim Kardashianovou.

Podle Interbrands tak budou levné řetězce představovat silnou konkurenci pro luxusní výrobce do té doby, než najdou rovnováhu mezi svou exkluzivitou a rozmary dnešního zákazníka, který chce svůj nákup provést snadno a rychle.