Má kino, úkryt, bazén i pec na pizzu. V New Yorku se prodává dům za 1,75 miliardy

NEW YORK/PRAHA Bude to nejdražší prodaný dům v New York City. Patří Vincentu Violovi, podnikateli a majiteli hokejového týmu Florida Panthers. Dům má 19 místností, sedm ložnic, kino, hernu, saunu, bazén a podle prodejců působí jako „malé Versaille“.

Zvenku vypadá jako obyčejný dům v blízkosti Central Parku. Čtyři patra a béžová, nic neříkající fasáda. Uvnitř se však podle majitelů nachází „malé Versaille“. Podle odhadce ceny nemovitostí Jonathana Millera má nemovitost hodnotu přes 80 milionů dolarů, tedy přibližně 1,75 miliardy korun. Dům se tak stal nejdražším prodávanou nemovitostí v celém New York City.



Nemovitost má stránkách realitní agentury prodejní cenu 42 milionů dolarů, podle deníku Wall Street Journal se však našel kupec, který je za dům ochotný zaplatit až dvojnásobnou cenu. Má jím být člověk, který nedávno koupil dům s výhledem na Central Park od bývalého šéfa Barclays Boba Diamonda.

Dům se nachází na Manhattanu v části Upper East Side. Jeho rozloha je lehce přes 1850 metrů čtverečních a současným majitelem je Vincent Viola, miliardář a majitel hokejového klubu Florida Panthers.

Obchodník Viola společně se ženou Theresou jej koupili v roce 2005 za pouhou čtvrtinu současné ceny. Dům byl rozdroben do několika bytů, lékařských ordinací a malých prostor. Theresa Violová však dům na 69. ulici přetvořila.

Součástí vybavení luxusního domu je mimo jiné domácí kino se čtyřmetrovým plátnem, bar, tělocvična s posilovnou, bazén a tzv. panic room, tedy místo, kam se majitel může ukrýt v případě přepadení či přítomnosti zlodějů v domě.

Dům byl postaven v roce 1884 a má celkem devatenáct místností. Z nich je sedm ložnic, šest koupelen a tři dámské toalety. Uvnitř čtyřpatrové nemovitosti se nachází výtah, sauna i herna.

V původně sklepních prostorách byl vybudován sedmimetrový plavecký bazén. Podlahy jsou všude vyhřívané. Kuchyně je připravená na gurmetské vaření a mezi vybavením je například i pec na pizzu.

Viola je válečným veteránem americké armády a vystudoval Americkou námořní vojenskou akademii. Loni v prosinci se o něm hovořilo jako o potenciálním kandidátovi na náměstka pro armádu na americkém ministerstvu obrany v Trumpově administrativě. Viola však tuto pozici odmítl ještě, než mu byla oficiálně nabídnuta.

Předchozí nejdražší prodanou nemovitostí v New Yorku byl dům na 75. ulici, který patřil finančníkovi J. Christopheru Flowersovi. Jeho sídlo se tehdy prodalo za 53 milionů dolarů, tedy necelých 1,15 miliardy korun.