BUDAPEŠŤ Maďarská skupina MOL zvažuje, že bude v Praze nabízet dopravu sdílenými auty. Rozhodnutí, zda se projekt, který firma letos spustila v Budapešti, do tuzemské metropole rozšíří, padne letos v létě. Novinářům to ve čtvrtek řekl Péter Ratatics, který má ve skupině na starosti péči o zákazníky. MOL podle něj uvažuje o rozšíření služby také do Bratislavy a Záhřebu.

Ratatics uvedl, že od začátku roku, kdy společnost v Budapešti službu MOL Limo spustila, se do ní zaregistrovalo 30 tisíc lidí, 4000 z nich ji reálně využilo. MOL zájemcům nabízí 300 vozidel, třetina z nich jsou elektromobily. Každý den auta v průměru učiní 1800 cest se zákazníky, více než 800 lidí podle firmy využívá službu denně. Cena je 66 forintů (asi 5,3 koruny) za minutu jízdy.



„V rámci pilotního projektu ujeli zatím lidé s těmito vozy 2,5 milionu minut,“ uvedl ve čtvrtek Ratatics. V Praze by podle něj mohl MOL nabídnout zhruba tolik vozidel jako v maďarském hlavním městě. Společnost využívá malá městská vozidla Volkswagen, lidé si auta objednávají pomocí aplikace, podobně jako například u služby Uber.

Skupina MOL je v současnosti s 306 stanicemi druhou největší tuzemskou sítí benzinových pump. Jedničkou je Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol, která má více než 400 stanic. Do čerpacích stanic skupiny MOL v ČR patří zelené stanice MOL, modré stanice Pap Oil a také jedna stanice značky Slovnaft v katastru obce Horosedly na Písecku. MOL si ji po dřívějším přejmenování pump značek Agip, Slovnaft a Lukoil ponechal kvůli zachování ochranné známky na českém trhu.

Na začátku letošního května firma oznámila, že přemění většinu ze 114 čerpacích stanic značky Pap Oil v Česku na MOL. Přejmenování by mělo být dokončeno do konce roku 2020. Generální ředitel MOL Česká republika Richard Austen dříve v rozhovoru s ČTK odhadl, že přeměna pump bude firmu stát zhruba půl miliardy korun.

MOL je mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti. Vlastní síť 2000 čerpacích stanic v deseti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Skupina aktivně působí ve více než 30 zemích a zaměstnává 25.000 lidí po celém světě. Provozuje i čtyři rafinérie a dva petrochemické závody.