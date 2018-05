Magistrát zjednoduší povolení zahrádek, kdy to bude, se ale neví

PRAHA Nový software, který by měl v Praze zjednodušit opakované povolování restauračních zahrádek, bude testován nejprve v Praze 1. Pokud se osvědčí, bude rozšířen do celé Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Od loňska mají provozovatelé od města smlouvy nově na dobu neurčitou. Za zábor platí městské části a Technické správě komunikací (TSK). Za pronájem pak platí oběma, a to mezi deseti a 60 korunami za metr čtvereční na den.

Celkový počet podaných žádostí na předzahrádku pro rok 2017 byl 980 smluv a na rok 2018 je to 650 smluv.



„V současné době na tomto projektu pracujeme. Podílí se na něm několik odborů magistrátu i TSK. Elektronický systém zatím není v provozu a termín zprovoznění zatím nedokážeme odhadnout. Celý systém je nejprve nutné vyzkoušet na Praze 1, protože tam je zahrádek nejvíce. Pokud se osvědčí, zavedeme ho plošně,“ uvedl Hofman.



Spuštění musí předcházet digitalizace všech platných smluv a dokumentů. Software by pak měl fungovat tak, že veškerá komunikace mezi provozovatelem a úřadem se uskuteční elektronicky. Na úřad si pak dojde pouze pro samotné povolení.

Nájemcům ale město již ulevilo tím, že jim dává smlouvu na dobu neurčitou. Smlouvy s TSK měli provozovatelé do roku 2016 vždy na dobu určitou. „Žadatel předloží na TSK pouze platné rozhodnutí z příslušné městské části na rok 2018. Na základě toho je mu vystaven pouze daňový doklad plus takzvaná zelená karta. Není zde žádný časový prostoj,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Pokud chce restauratér otevřít novou zahrádku, musí mít povolení od TSK, městské části i magistrátu. K dokumentům přidá také plánek zahrádky včetně zakreslených například lamp, stromořadí nebo dopravního značení. Jakmile vše schválí pražští radní, úředníci s žadatelem uzavřou smlouvu. „Dále žadatel jeden originál smlouvy předloží příslušné městské části, kde mu bude následně vydáno rozhodnutí,“ dodala Lišková. Zakázáno pak je, aby zahrádka a přilehlá restaurace měly rozdílné provozovatele.

Desítky žádostí o předzahrádky

Radnice evidují ročně desítky žádostí o zřízení předzahrádky. Nejvíce jich je na Praze 1, a to přes tři stovky. Praha 2 pak loni evidovala 144 žádostí, na letošek jich je 152. Zájem o povolení stále roste na Praze 7. „V tuto chvíli jich je povoleno kolem 40, nicméně počet bude určitě vyšší. V loňském roce bylo povoleno 75 předzahrádek. Podle zkušenosti lze i letos očekávat obdobný počet,“ uvedl mluvčí radnice Martin Vokuš.

Praha 9 se rozhodla, že nebude za zábor veřejného prostranství pro předzahrádku vybírat peníze. „Tím je (restauratéry) chceme motivovat k otevírání posezení venku. Rádi bychom, aby se staly součástí veřejného prostoru v naší městské části a oživily ho, podobně jako je tomu v centru Prahy. Tam si však na ně provozovatelé díky tisícům turistů vydělají,“ uvedl místostarosta Tomáš Portlík (ODS).

Kromě poplatků městským částem a TSK, který se pohybuje od deseti do 60 korun za metr čtverečný na den, pak zaplatí ještě správní poplatek. Ten je v řádu stokorun, podle délky provozu předzahrádky.