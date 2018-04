Máme nejmladší zákazníky v Evropě, říká šéf Seatu Luca de Mea

MARTORELL Automobilce Seat vzrostl za loňský rok prodej meziročně o 15 procent. Firma se profiluje, mimo jiné novými modely, jako mladistvá značka, podle jejího šéfa Luky de Mea má výrazně nižší věkový průměr zákazníků než konkurence.

LN Seat je v koncernu Volkswagen mnohem delší dobu než Škoda, ale v minulosti nerostl tak rychle a neměl takový globální úspěch jako česká sestra. Teď se začíná dařit. Čím to je?

Značky koncernu Volkswagen se vzájemně doplňují. Seat vnáší do skupiny mladistvou energii, máme nejmladší zákazníky v Evropě – o deset let mladší, než je průměr v naší části trhu. Jsme také branou pro vstup do světa koncernu VW, neboť 70 procent našich zákazníků na pěti největších evropských trzích přichází od jiných značek mimo skupinu.

LN Růst nevznikl zničehonic. Jak se ho podařilo nastartovat?

Seat v roce 2017 vynaložil na investice a náklady ve výzkumu a vývoji více než 900 milionů eur, což je součástí celkového objemu investic 3,3 miliardy eur pro období 2015 až 2019. Investujeme deset procent našich výnosů z prodeje, což nemá ve španělském zpracovatelském průmyslu obdoby. Tato míra investic ukazuje, jak moc my i koncern věříme v budoucnost společnosti.

Seat představí do roku 2020 každých šest měsíců jeden nový model. Prvními dvěma novinkami budou modely Seat Tarraco a Cupra Ateca, jejichž prodej začne koncem roku 2018. V příštím roce se u prodejců objeví nová generace modelu Seat Leon ve dvou karosářských variantách – jako pětidveřový hatchback a rodinné kombi ST. V roce 2020 spatří světlo světa první elektromobil Seat, zkonstruovaný na základě platformy MEB koncernu Volkswagen a nabízející dojezd 500 kilometrů. V roce 2020 bude produktová řada Seatu poprvé rozšířena i o automobil kategorie CUV (crossover utility vehicle).

LN Z hlediska modelů se Seat vydal novou cestou. Dříve populární auta jako třeba i v Česku kdysi oblíbené typy Toledo a Cordoba už nejsou tak důležitá nebo zmizela úplně. Proč?

Toledo a Cordoba byly v minulosti pro Seat skutečně úspěšnými modely. Seat ovšem v současnosti vyvíjí produktovou strategii na základě tržních trendů a požadavků zákazníků. Její úspěchy dokládají prodejní výsledky modelů Ateca a Arona.

LN Bude Seat nadále svou strategii zakládat hlavně na modelech SUV?

Úspěšná bilance roku 2017 je výsledkem vyváženého vývoje všech našich modelů. V současnosti máme jednu z nejmladších produktových řad na trhu, s průměrným věkem jen mírně převyšujícím tři roky.

Představením modelu Ateca v roce 2016 začala naše expanze do kategorie SUV a pro Seat se tím otevřely nové příležitosti v segmentu, který zažívá v posledních letech nepřetržitý růst. Letos hodláme v naší produktové ofenzivě pokračovat představením zmíněného modelu Tarraco, třetího SUV značky Seat.

LN Poptávka po modelu Ateca je vysoká a aktuální výrobní kapacita českého závodu Kvasiny ji nedokáže uspokojit. Plánujete nějaké změny ve výrobě tohoto vozu nebo jiných modelů, abyste uspokojili poptávku?

Od začátku letošního roku je výrobní kapacita modelu Ateca v Kvasinách vyšší, a proto můžeme v nadcházejících měsících očekávat zkrácení čekacích lhůt pro zákazníky.

LN Proč jste se rozhodli osamostatnit značku Cupra, kterou dříve dostávaly jako „přídomek“ nejvýkonnější modely Seat?

Cupra je velkou příležitostí pro Seat i naše zákazníky. Celý projekt vznikl jako sen skupiny lidí, kteří hledali způsob, jak získat přízeň nové skupiny motoristů s vášní pro automobily. Společnost se tímto rozhodnutím snaží diverzifikovat podnikání a rozvíjet nové modely, které by se mohly stát ziskovými, a to při současném posilování své finanční situace. Ambicí pro značku Cupra je zdvojnásobení objemu prodeje během následujících čtyř až pěti let.

LN Značka Seat oznámila, že do svých modelů plánovaných pro roky 2018 a 2019 integruje několik nových technologií v oblasti konektivity. Co chystáte? auto

Směřujeme od produktu ke službám pro mobilitu. Tato vize je základem digitální transformace naší společnosti. Seat bude například prvním výrobcem automobilů, který integruje Shazam (aplikace pro rozpoznávání skladeb – pozn. red.) do svých vozů. Tento proces začíná teď v dubnu. Také jsme navázali partnerství se službou Amazon Alexa (hlasová služba – pozn. red.).