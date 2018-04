Marné čekání na legální Uber. Firma chce mít oprávnění, 'až to bude možné'

PRAHA Měl to být aspoň dočasný smír mezi naštvanými taxikáři a řidiči, kteří s pomocí mobilní aplikace vykonávají v podstatě stejné povolání. Memorandum podepsané zástupci státu, Prahy a společnosti Uber by posloužilo také jako náhražka stále chybějící zákonné úpravy, která má nastavit jasná pravidla, za jakých smí Uber a další podobné firmy v Česku vozit pasažéry..

Výsledek je zatím nulový – navzdory tomu, že zmíněné memorandum mělo být podepsané nejpozději do konce března.



Splnění slibů, které dali lidé z Uberu na začátku března premiéru v demisi Andreji Babišovi (ANO), že jejich šoféři přiberou na palubu taxikářskou licenci a živnostenské oprávnění, se tak odsouvá na neurčito.



„Až to bude možné“

Co se ve věci zatím stalo: jediné oficiální setkání na toto téma se uskutečnilo ve čtvrtek 29. března. Dorazili zástupci tří ministerstev (dopravy, financí a průmyslu), pražského magistrátu a Uberu, pro nějž v české metropoli jezdí okolo dvou tisíc řidičů.



Podle informací LN z jednání však „státní blok“ přišel s úplně jinými představami než reprezentanti mobilní aplikace. A se zcela odlišnými verzemi memorand. Lidé z Uberu sice ve svém návrhu souhlasili s úpravou aplikace či získáním oprávnění pro volnou živnost – ovšem s dovětkem „až to bude prakticky možné“.

Takto podmínečné plnění smetli ostatní účastníci jednání ze stolu s tím, že stát nemůže žádným dokumentem tolerovat, byť dočasné, porušování zákona. Oficiálně nechtěl tento nesoulad nikdo příliš komentovat.

„Jednání se zástupci vlády České republiky probíhají velmi konstruktivně a jsme odhodláni najít společné řešení co nejdříve a memorandum dokončit,“ uvedl Alexei Stakh, šéf Uberu pro střední a východní Evropu. Podobná slova zazněla i z druhé strany.

„Memorandum se společností Uber nebylo k 30. březnu uzavřeno. Důvodem jsou nevyjasněné některé jeho body, které z důvodu stále probíhajících jednání nebudeme v tuto chvíli komentovat ani jakkoliv hodnotit. Věříme, že se vše brzy vyjasní a memorandum bude podepsáno v nejbližších dnech,“ komentovala mluvčí vlády Barbora Peterová.

Tato možnost se ale nyní nejeví reálně, protože zatím není známý ani termín dalšího jednání.

Uber je přepravní služba

Šoféři Uberu by měli mít licenci a živnostenské oprávnění už kvůli prosincovému rozsudku Evropského soudního dvora, který rozhodl, že jde o přepravní službu, což platí za přelomové rozhodnutí. Firma už tak mimo jiné nemůže omlouvat absenci taxikářských náležitostí tím, že zákazníkům nabízí spolujízdu na principu sdílené ekonomiky.

Toto soudní rozhodnutí může hrát podstatnou roli v ochotě Uberu a podobně fungujících společností vyjednávat o budoucím nastavení jejich služeb. Jen v Česku podle údajů firmy používá aplikaci Uberu až 300 tisíc lidí.

Přifouknutá kapacita testů

Zástupci ministerstev i pražského magistrátu žádají po Uberu nejpozději do konce června uzavření dohody o dobrovolném zapojení do systému EET a výměnu informací o dopravcích a řidičích používajících aplikaci kvůli správě daní. Pražský magistrát už slíbil, že po podpisu memoranda navýší počet míst ve svých zkušebnách, kde by měli šoféři Uberu absolvovat testy předpokládající znalosti místopisu, příslušných zákonů a ovládání taxametru.

Ještě předtím si musí adept na získání oprávnění opatřit takzvaný průkaz řidiče taxislužby. K tomu je potřeba vyplnit žádost, zaplatit správní poplatek 500 korun a dodat průkazovou fotografii. Úředníci následně prověří, zda v posledních dvou letech nebyl přistižen při řízení pod vlivem alkoholu či drog.

Prověřují také, zda nebyl soudně trestaný. To se týká i adeptů z ciziny – musí předložit trestní rejstřík ze své země. Splnění vybraných podmínek by mohlo částečně utišit taxikáře, kteří označují svoji konkurenci za nelegální a už několikrát v rámci protestů zablokovali velké pražské komunikace či výstražně kroužili kolem ministerstva dopravy.