Masa se loni v Česku vyrobilo méně, zejména hovězího a vepřového

PRAHA Produkce masa v Česku loni klesla o 2,5 procenta na 437 835 tun. Výroba se snížila především u vepřového masa, které představuje téměř polovinu produkce. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu. Podle Potravinářské komory jsou loňské výsledky živočišné výroby alarmující. A podobně Agrární komora varuje, že pokles živočišné výroby a pouze mírný růst cen není pro producenty do budoucna motivační.

Loňská produkce vepřového masa klesla o 4,2 procenta na 211 001 tun. Hovězího a telecího masa se vyrobilo 67 714 tun, tedy meziročně skoro o šest procent méně. Naopak o 1,5 procenta na 158 906 tun loni vzrostla výroba drůbežího a o 0,8 procenta vyšší bylo množství mléka vykoupeného mlékárnami. Vzrostla také produkce skopového a kozího masa.



„Obecný pokles produkce a jen mírný růst cen zároveň není pro živočišná odvětví do dalších období příliš motivační a nutno dodat, že nebýt v této situaci národních podpor do sektorů skotu, prasat a drůbeže, byl by propad výroby zřejmě ještě hlubší,“ uvedl mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek. Podle něj by proto měla být úroveň dotací udržena, navíc by se měla sjednotit výše dotací v Evropské unii.

Podle agrárního analytika Petra Havla by se naopak nynější podpory měly přezkoumat. Upozornil na to, že přestože je zemědělci čerpají, výroba klesá. Stát podle Havla nedostatečně podporuje ty producenty, kteří zvyšují přidanou hodnotu tím, že přímo vyrábí potraviny. Podle něho se také snižuje podpora vědy a výzkumu a schází větší podpora inovací.

Loňské výsledky zemědělců nejsou pozitivní zprávou ani podle Potravinářské komory, zejména kvůli snižování produkce vepřového a hovězího. „To je alarmující nejen z pohledu udržení živočišné výroby v ČR, ale také z pohledu potravinářského sektoru, protože je čím dál obtížnější pro zpracovatele nakoupit na trhu maso českého původu a je nutnost ho dovážet, aby se zde výroba masa a masných výrobků vůbec udržela,“ sdělila mluvčí komory Dana Večeřová.