Máslo není jediné, v českých obchodech rychle zdražují vajíčka i eidam

PRAHA Ceny v Česku rostou nejrychleji za posledních pět let. Meziroční růst inflace o 2,9 procenta zákazníci výrazně pocítili ve svých peněženkách. Stoupaly především ceny základních potravin.

V seznamu drahých potravin vítězí máslo – cena čtvrtkilogramové kostky od května vzrostla o 50 procent. Zdražit pak museli i pekaři, kteří živočišný tuk do svých výrobků přidávají. Navíc se letos kvůli suchu potýkali s nízkou sklizní pšenice. Loni se průměrná cena za kilogram bílého pečiva pohybovala kolem 40 korun, nyní již překročila 45 korun.

„Sklizeň pšenice se snížila o 15 procent a nedostává se ani žita, které se musí dovážet. Pekárny si navíc potřebují udržet kvalifikované síly. Sklady a automobilový průmysl odsály zaměstnance a jejich platy vyskočily nahoru,“ vyjmenovává důvody zdražení Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů a cukrářů. Zákazníci si ale podle něj nemusejí zoufat.



„České pekařské výrobky jsou páté nejlevnější v Evropě. Za námi jsou už jen balkánské země. Pokud se zvyšují ceny, měli by to zákazníci chápat. Děje se tak v zájmu udržení kvality,“ dodává Dřízal.

Vysoké ceny zůstávají po máslové krizi i na dalším zboží v chladicích pultech. Přesunuly na plata s vajíčky, na nichž se odrazila letní aféra s fipronilem. Evropští chovatelé především v Belgii a Nizozemsku byli kvůli jedovaté látce nuceni vybít své chovy. Oficiální čísla ke ztrátám nosnic sice neexistují, podle prodejců ale dosahují milionových hodnot.



Cena za vajíčko se z loňských 2,5 koruny v říjnu vyhoupla až na průměrné 3,6 koruny. Řetězec Lidl a Billa nyní prodávají balení deseti kusů za 49,90 koruny.



Zdražení vajíček z dovozu vy užívají čeští chovatelé, jejichž podnikání bylo dlouhou dobu ve ztrátě. „Dovozy výrazně levnějších vajec snižovaly cenu domácí produkce pod hladinu rentability a způsobovaly nestabilitu odvětví,“ řekla LN Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

S prognózami, jak se budou v následujících týdnech ceny vajec vyvíjet, jsou odborníci opatrní. „Po Velikonocích se pravděpodobně sníží, ale na jakou úroveň, lze těžko předpovídat. Záležet bude na ceně v okolních státech,“ doplňuje Dlouhá.

Klidnější mohou být zákazníci u másla. Podle odborníků se jeho cena ustálila pod 60 korunami a zdá se, že se do Vánoc již nezvýší. Návrat k běžným cenám by mohl nastat po Novém roce. „Podle mě to znamená ceny lehce nad 40 korun za kostku,“ řekl LN Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského.

Zdražilo ale i mléko. Jeho cena vzrostla v řádech dvacetníků, což se podepsalo i na dalších mléčných výrobcích, jako jsou jogurty nebo sýry. „Všichni si všímali másla, ale ceny eidamského sýru rostly nejvíce,“ doplňuje Kopáček. Kilová cihla eidamu v porovnání s loňskem podražila o 35 korun.



Lidem se prodražilo i nájemní bydlení, kde meziročně vzrostly ceny stejně jako u inflace o necelá tři procenta. Hlavním důvodem je zdražení bytů jak v případě novostaveb, tak i těch starších. Nájemné žene vzhůru i skutečnost, že nemovitosti, zvláště v Praze, se stále častěji kupují ke krátkodobému pronájmu přes službu Airbnb.

„Podle našeho názoru ceny bytů tlačí nahoru především nedostatečná nabídka kvůli pomalé výstavbě. Tu brzdí složitá legislativa. Navíc v Praze stále chybí nový metropolitní územní plán, který by umožnil další stavební rozvoj,“ říká Jana Steckerová z Komerční banky.

Vliv obou faktorů na růst cen nájemného připouští i Radomír Jáč z Generali Investments. Podle něj však nejde o překotné tempo zdražování. „Meziroční růst nájmů v říjnu zrychlil z 2,7 procenta na 2,9 procenta, čili ani zrychlení růstu nájmů, ani absolutní úroveň jejich růstu není dramatická,“ upozornil.

Ekonomové se domnívají, že inflace by už v dalších měsících růst neměla. Ani její současnou úroveň nicméně nepovažují za závažnou.

„Inflace lehce pod třemi procenty není žádný problém. Zejména pokud jde o přechodný výsledek snahy centrální banky nechat ji trochu nabobtnat, aby bylo možné zvýšit úrokové sazby bez hrozby návratu inflace hluboko pod cílová dvě procenta,“ vysvětluje Michal Skořepa z České spořitelny. Právě ke dvěma procentům se Česká národní banka snažila dlouhodobě dostat.

Růst cen je zároveň jedním z ukazatelů, které pomáhají radě ČNB při rozhodování o úrokových sazbách. Centrální banka s nimi zahýbala naposledy minulý týden, kdy zdvojnásobila základní úrok, od něhož se odvíjejí i ceny úvěrů, na 0,5 procenta. S dalším zvýšením sazeb se počítá až v příštím roce.