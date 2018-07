Máslo útočí na loňský rekord. Cena opět překonala hranici 50 korun

Praha Zákazníci, kteří si rádi namažou krajíc chleba máslem nebo se jejich pravidelné domácí pečení neobejde bez kostky mléčného tuku, zažívají před regály v těchto dnech déjà vu. Odborníci ale ujišťují, že prodej na příděl nehrozí.

Cena másla totiž stejně jako loni touto dobou začíná pozvolna růst. Zatímco ještě v dubnu se cena za kostku pohybovala kolem 45 korun, v květnu to bylo už o tři koruny více. Na konci června cenovka ukazovala již 52 korun. V tuto chvíli se ovšem čtvrtka másla v obchodech prodává ještě o několik korun dráž.

„Poptávka převyšuje nabídku,“ vysvětluje růst cen másla Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM). „Je to reakce na vývoj cen smetany, která reaguje na zvýšenou poptávku,“ přizvukuje Jiří Tvrdík, generální ředitel Mlékáren Hlinsko, které vyrábějí máslo pod značkou Tatra. „Rozhodně to ale není a nebude tak, že by pravidelně vždy v červnu ceny rostly,“ dodal.

Podle předsedy mlékárenského svazu je máslo obětí svého úspěchu. „Trendy už jsou takové. Jednoduše se ukázalo, že mléčný tuk není zabiják. Navíc lidem chutná a jeho technologické výhody, například během vaření a pečení, jsou prokazatelné,“ vysvětluje si Kopáček oblibu másla, jehož roční spotřeba se v Česku již několik let drží na 5,5 kilogramu na osobu, zatímco například v roce 2007 Češi snědli o více než kilo mléčného tuku méně.

Zásoby si zatím lidé nedělají

„Nemyslím si, že by letošní ceny převýšily ty loňské,“ uklidňuje Kopáček, podle něhož je ovšem odpovídající cena za kostku tuku asi 43 korun. „Češi snad odjedou na dovolenou a ceny másla opadnou,“ předpovídá. Podle ředitele Mlékáren Hlinsko je však další vývoj nejistý: „To se nedá přesně predikovat,“ poznamenává Tvrdík.

Nejvyšší ceny za kostku másla byly loni v říjnu, kdy cenovka ukazovala až 60,45 za čtvrt kila mléčného tuku. Nyní řetězec Tesco ve svém onlinovém obchodu prodává čtvrtku od Madety za 56,90 korun a máslo Milko z Polabských mlékáren i svou privátní značku za 52,90. Stejné jsou ceny i v internetových supermarketech Rohlík a Košík.

Prodejna Albert na pražském Smíchově včera prodávala kostku českého másla Madeta, Tatra a Česká chuť od výrobce Olma až za 56,90. Polský mléčný tuk od firmy Lumiko pak o dvě koruny levněji.



„Aktuálně se s nedostatkem másla nepotýkáme. Nicméně tlak na objem a dostupnost je na evropském trhu stále větší,“ tvrdí mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček, který prý počítá s nadále rostoucími cenami.

Nakupování másla do zásob ale prý zatím Tesco ve svých obchodech nepozoruje. Neuvažuje proto zatím ani o zavedení ochranných opatření, která byla typická pro loňskou máslovou krizi, jako třeba čipování jednotlivých kostek či prodej pouze určitého počtu másel na osobu.

Zdražuje i margarín

„Prodej zboží omezujeme pouze u některých slevových akcí, jinak nákupy našich zákazníků množstevně neomezujeme ani neplánujeme žádná takováto opatření zavádět,“ dodává mluvčí obchodů Billa Dana Bratánková.

Zvýšené nákupy neregistruje ani diskontní řetězec Lidl. Dostatek másla hlásí také dodavatelé hypermarketů Globus.

Spolu s kostkou mléčného tuku se zvedají i ceny dalších produktů z mléka. Pozvolna tak opět rostou ceny třeba eidamu. Od začátku roku sice jeho cena po krizi klesala, až se v dubnu ocitla na 134 korunách za kilo. Nyní je to již o pět korun více. Nejdražší byl eidam loni v říjnu, kdy cenovka na něm ukazovala až 156 korun za kilogram.

Na máselné vlně se ovšem svezou i výrobci margarínu. Právě ten začali loni zákazníci kvůli vysokým cenám másla kupovat jako levnější náhražku. Zatímco v dubnu byla jeho cena kolem 97 korun za kilo, nyní je to již 103 korun. Pokud jde o roční spotřebu rostlinného tuku, v Česku se drží pod čtyřmi kilogramy na osobu.

Renesanci zažívá máslo zhruba čtyři roky. Tehdy časopis Time umístil máslovou hoblinu na svou titulní stránku s informací, že mléčný tuk neškodí zdraví tolik, jak si vědci dosud mysleli.

Na cenu másla má ovšem vliv i sezonnost. V létě se totiž množství mléčného tuku a bílkovin v mléce proti zimě snižuje. „Jsme opět v období, kdy krávy mají fyziologicky méně tuku v mléce. Zásoby másla v Evropě jsou nulové, snížil se i kvůli domácí spotřebě jeho vývoz z Evropy,“ vysvětluje mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.