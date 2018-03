Masový hit od Toyoty v novém: Auris bude ve dvou hybridních verzích

Ženeva Japonská Toyota odhalila na autosalonu v Ženevě důležitou novinku v podobě třetí generace kompaktního modelu Auris. Ten dostává zbrusu novou techniku hned se dvěma různými hybridními ústrojími. Do prodeje se (minimálně u nás) dostane novinka ovšem až příští rok.

Toyota Auris je jeden z nejdůležitějších modelů japonské značky na evropském trhu. Její první generace se stala v podstatě prvním mainstreamovým modelem, který zákazníkům nabídl hybridní pohon. V generaci druhé se z hybridu stal jeden z hlavních taháků modelové řady, však také u svých modelů Toyota v Evropě vloni prodala 41 % vozů s hybridním pohonem.

Automobilka prodala celosvětově už 11 milionů hybridů, z toho v Evropě jich bylo asi 1,5 milionu. Jen vloni to bylo na evropském trhu 406 tisíc hybridních vozidel.

Třetí generace tak proto hybridní ústrojí posune k ještě větší důležitosti. Základní pohonnou jednotkou tu sice bude přeplňovaný čtyřválec 1,2 litru s byznys výkonem 116 koní, další motory ovšem už budou výhradně hybridní. Auris dostane stejnou sestavu, kterou má aktuální Prius, to znamená motor o objemu 1,8 litru a elektromotorem s celkovým výkonem 122 koní. Nad touto sestavou se ovšem bude nacházet ještě jedna volba: dvoulitrový agregát doplněný o elektromotor nabídne výkon slušných 180 koní.

Zatímco osmnáctistovka je pohonnou jednotkou, která klade důraz na co nejnižší spotřebu paliva a emise, dvoulitr chce přidat krom hospodárného provozu i dobrou dynamiku. Toyota oznámila strategii dvou hybridních verzí ve svých klíčových modelech vloni právě v Ženevě, Auris je prvním autem, které bude výsledkem této nové koncepce. Krom dynamičtějšího svezení je navíc silnější pohonná jednotka i určitou alternativou ke vznětovým agregátům: ty u Aurisu a vlastně u běžných modelů Toyoty končí úplně, značka s nimi nepočítá. Zůstanou jen u užitkových a terénních aut (Hilux, Land Cruiser a Proace).

Silnější dvoulitr má zákazníkům přinést lepší dojmy z akcelerace díky novému naprogramování ústrojí. To při zrychlování více využívá elektromotoru a otáčky spalovacího agregátu drží níže s tím, že by měly postupně růst. Výsledkem by měl být pocit silnějšího zátahu a celkově lineárnější zrychlení auta. Toto hybridní ústrojí později dostanou i další modely značky.

Auris je zbrusu nový i z hlediska další techniky: stojí na platformě TNGA, která slibuje nižší těžiště a výborní jízdní vlastnosti. Dynamičtější je i design auta, přitom Auris určitě nepůsobí přehnaně provokativně. Auris není prvoplánovitě krásné auto, ale svými tvary určitě dovede oslovit velmi široké publikum. Oproti předchozí generaci se vůz o 40 mm protáhl, o stejnou míru se prodloužil rozvor. Naopak karoserie je o 25 mm nižší a výrazně snížena byla i kapota, která je o 47 mm níže než u druhé generace. Výsledkem je auto s ladnými a dynamickými tvary. Auto se navíc rozšířilo o 30 mm, což opět podporuje jeho celkově sportovnější výraz.