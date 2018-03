Mazda láká na krásné koncepty a benzínový motor budoucnosti

ŽENEVA Značka Mazda nepřivezla do Ženevy zásadní novinku pro svou nabídku, ukazuje tu hlavně inovovaný model 6. Ale její dva koncepty naznačují, kam se vydají nové sériové modely Mazdy. Kai je předobrazem budoucí generace kompaktní Mazdy 3, Vision Coupé ukazuje, jak by jednou mohl vypadat nástupce zmíněné šestky. A k tomu je tu motor budoucnosti.

Japonská značka Mazda se v mnohém vymyká aktuálním trendům v automobilovém světě. Ne že by nenabízela SUV, tady má paletu bohatou, ale jinak zatím nepodléhá dalším módním vlivům. Cizí je jí downsizing motorů, elektrifikace a nežene se ani do přeplňování.

I když i tady už dochází k ústupkům. Zrovna tak automobilka nesnižuje hmotnost vozů za pomoci drahých materiálů jako hliník nebo uhlíková vlákna. Přesto Mazdy patří k nejlehčím a nejlépe ovladatelným autům svých segmentů.

V Ženevě značka ukazuje, kam se chce v rámci této strategie posunout dál. Po stránce designu to naznačují studie Vision Coupé a Kai Concept, které sbírají za svůj vzhled jeden kompliment za druhým. Skutečně jim to sluší, navíc Kai asi opravdu hodně naznačuje, jak bude vypadat budoucí model 3, jehož výměnu automobilka v dohledné době chystá.

Vision Coupé je trochu futurističtější, ale určitý realistický základ mu nechybí. Až doslouží právě inovovaná „šestka“ (v Ženevě je novinkou kombi, sedan byl k vidění už v Detroitu), mohla by si z této studie vzít také příklad.

Mnohem zajímavější novinka je ale technického rázu. Mazda na autosalonu ukazuje revoluční benzínový motor, na jehož vývoji pracuje už řadu let a teď podle všeho agregát finálně ladí. Kdy bude uveden do sériové výroby zatím není jasné, ale vše je doslova na spadnutí.

Přeplňování zajišťuje kompresor

Revoluční koncepce motoru spočívá v tom, že by mělo jít o první sériově vyráběný agregát, který sice spaluje benzín, ale pracuje na vznětovém principu. Mazda na tomto konceptu, který se obecně nazývá HCCI (vznětové spalování homogenní směsi – homogeous charge compression ignition) pracuje už řadu let. A v sériové podobě nejspíš nepůjde o skutečný HCCI motor, protože si Mazda bude přeci jen pomáhat zapalovacími svíčkami.

I proto nazývá svůj motor Skyactive-X jako SPCCI – Spark Controlled Compression Ignition (svíčkou ovládané vznětové spalování). Tento způsob práce se směsí benzínu a vzduchu by měl přinést dramatické navýšení účinnosti a tím snížení spotřeby a emisí. Přitom by benzínový motor měl být svým chodem klidnější než diesely a řidičům by měl dodávat sportovnější atmosféru.

Pro dosažení těchto cílů motor využívá celou řadu technických řešení a krom jiného se už neobešel bez přeplňování. To tu ovšem zajišťuje kompresor a nikoli turbodmychadlo. Důležitá je totiž plynulá dodávka přebytku vzduchu do válce, což u turbodmychadla neplatí. Krom toho tu je pokročilý systém ovládání ventilů, na sací straně nejspíš kompletně elektronický. Mazda slibuje úsporu paliva dvacet až třicet procent oproti stávajícím motorům Skyactive-G a nárůst výkonu a točivého momentu o deset až třicet procent.