Utěrky, ponožky. Měkké dárky dostane téměř každý, i když po nich netouží

PRAHA Čechy nepotěší hlavně utěrky či ponožky, radost jim udělá třeba kabát. Tu chvíli z dětství si pamatuje snad každý. Nahmatat pod stromečkem měkký dárek znamenalo většinou velké zklamání. Uvnitř balíčku se skrýval pletený svetr, ponožky nebo spodní prádlo.

Aktuální nákupní čísla dokládají, že většina Čechů dostane od svých blízkých zejména tento typ dárků. Platí však zároveň i to, že čím jsou lidé starší, tím jim oblečení pod stromečkem udělá větší radost. Hodně ovšem záleží na správně zvoleném obsahu.

„Měkký dárek chápou Češi obecně jako oblečení, ale mají-li říct konkrétní druh, popíšou ho nejčastěji jako ponožky, případně svetr nebo spodní prádlo,“ říká Andrea Burgerová, mluvčí módního e-shopu Zoot. Co již zabalené dárky k letošním Vánocům nejspíše obsahují, odhaduje výzkum společnosti GfK. Podle něj obdaruje 66 procent Čechů své blízké kosmetikou a 59 procent pověstnými měkkými dárky.

„V kategorii oblečení dominují jako dárci ženy nad muži, a sice 70 versus 48 procent,“ popisuje Andrea Patočková, marketingová manažerka GfK. Online prodejce Zoot také uvádí, že každý Čech pod stromečkem najde průměrně sedm darů, alespoň jeden z nich tak pravděpodobně bude měkký.

Radost i rozpaky

Takzvaný „měkkouš“ vyvolává v lidech především nevábnou představu nevzhledného oblečení, které si poprvé a naposledy obléknou u stromečku. A to jen proto, aby dárci udělali radost. Pokud jde o konkrétní podobu tohoto dárku, průzkum Fashion Report společnosti Zoot říká toto: Češi si o Štědrém večeru rozhodně nechtějí rozbalit utěrky, což zdaleka neplatí jen u mužů.

Jen procento příslušníků tohoto pohlaví ocení plavky, bačkory nebo záclony. Pouze dvě procenta žen by měla radost z ponožek a ručníků. Překvapivě by také jen menšina Češek ocenila kalhoty a jen jedno procento z nich by mělo radost z košile.

Co si lidé naopak do šatníků přejí nejvíce? Ženy podle již zmíněného průzkumu chtějí kabát nebo bundu. Mužům by pak největší radost udělalo tričko. V jejich žebříčku oblíbenosti pak následuje bunda, sportovní mikina či elegantní svetr.

Bude to stejné jako loni

Pořídit oblečení jako vánoční dárek pro Čechy představuje nákup s největší chybovostí. Móda obecně totiž po svátcích patří k sortimentu, který nejčastěji vrací nebo vyměňují. Oblečení vrátí do obchodů přibližně 18 procent zákazníků, každý desátý pak přinese zpět nevhodnou obuv. Měkké dárky přináší ještě jeden úkaz: předstírání, že jsme nový kus prádla letos pod stromečkem skutečně nečekali, což patří k vánočním svátkům stejně jako bramborový salát nebo koledy.

„Každý druhý dospělý Čech dostává rok co rok to samé,“ glosuje Andrea Burgerová z řetězce Zoot. „Ženy se obvykle mohou spolehnout, že najdou pod stromečkem drogerii, ponožky, peníze, knihu a parfém. Muži zase hrají překvapené u ponožek, spodního prádla, kosmetiky, peněz a alkoholu,“ dodává Burgerová. Všechno špatně ale rozhodně není. Češi o Vánocích ve většině případů zklamaní nejsou, což dokazují data z průzkumu GfK.

„Až 72 procent lidí dostává pod stromeček většinou krásné dárky. Nicméně pro 20 procent lidí je to tak půl na půl. Dostávají jak pěkné dary, tak bohužel i ty, co se jim nelíbí,“ říká Andrea Patočková z GfK. Měkké dárky dostane téměř každý Praktické dary jsou stálicemi vánoční nadílky. Čechy nepotěší hlavně utěrky či ponožky, radost jim udělá třeba kabát