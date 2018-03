Méně sladší medvídci a banánky v čokoládě. Sladkosti se zbavují cukru

PRAHA Stále větší část populace bojující s obezitou, ale také hrozba cukrové daně nutí výrobce cukrovinek se sladidly šetřit. Přicházejí tak s novými recepturami, které jsou lehčí o několik gramů cukru. Takzvaně light jsou nyní nejen sladké nápoje, ale i cukrovinky – želé bonbony, čokoládové tyčinky nebo sušenky.

Třeba Nestlé v posledních letech snížilo obsah cukru ve svých výrobcích o 32 procent. V Česku chce navíc do roku 2020 dosáhnout dalšího snížení o pět procent. Do sedmi let má za cíl také společnost PepsiCo snížit množství cukru ve dvou třetinách svých nápojů.

Změna receptur se týká řady oblíbených sladkostí. Například medvídci Jojo mají o 30 procent méně cukru a od června mají být o něco dietnější i banánky v čokoládě pod hvězdou Orion; tyčinky Margot či Kitkat jsou méně sladké už od loňska (vše od firmy Nestlé). A o šest gramů cukru přišlo i stogramové balení čokoládových sušenek Milka Choco Cow firmy Mondelez, což zhruba odpovídá množství, které se vejde na jednu čajovou lžičku.

Náhražky nemusí být sladké

Čím se cukr nahrazuje? Podle výrobců se zvyšuje množství přísad, které ovlivňují chuť – třeba kakao či mléko. Kromě dalších ingrediencí používá Nestlé i rozpustnou vlákninu, která dokáže ve vodě několikanásobně zvětšit svůj objem. Švýcarský výrobce ji proto využívá při výrobě želatinových bonbonů.

„Cukr tvoří v bonbonech velkou část objemu. Pokud jej odstraníme, je třeba ho něčím nahradit. Proto jsme sáhli právě po rozpustné vláknině z kukuřice, která umožňuje snížit obsah cukru, zachovat texturu výrobku i ovocnou chuť,“ vysvětluje Brožová.

Snížení cukru pro výrobce představuje dlouhý vývoj nové receptury, změnu technologií i úpravu výrobních linek. Například vývoj inovované sójové tyčinky Margot trval několik měsíců, v případě známých limonád značky PepsiCo dva roky. V případě gumových bonbonů Jojo, jejichž nové složení se ladilo tři roky, se vývoj podepsal i na ceně – sáček želé zdražil asi o pětikorunu.

„Nové receptury obsahují často více komponent, s čímž jsou spojeny i vyšší náklady nejen na výrobu, ale i skladování nebo přepravu,“ vysvětluje manažer značky Pepsi Michal Šlechta.

Výrobci jdou však v boji proti sladidlům ještě dál. Centrála Nestlé v roce 2016 vytvořila nový typ cukru. Vynález, který si švýcarská firma nechává nyní patentovat, spočívá ve změně struktury krystalů cukru. Na jazyku se mají rychleji rozpouštět, a chuťové pohárky tak vnímají sladkou chuť pohotověji. „Chceme lidem pomoci vést vyvážený životní styl,“ tvrdí Brožová z Nestlé.

Češi sladí příliš

Podle odborníků na zdravou výživu je však snížení obsahu cukru stále zanedbatelné. „Určitě je to správná cesta. Nicméně když se podíváte na množství cukru, které běžné cukrovinky stále obsahují, měl by se jeho obsah snížit ještě víc,“ říká výživová poradkyně Monika Bartolomějová. Light varianty by podle ní neměly zákazníky nabádat k ještě větší konzumaci cukrovinek. „Spíše by spotřebitelé měli zvážit, zda tyto sladkosti skutečně zařadit do svého jídelníčku, a ne si říct, že teď jsou sušenky méně sladké, tak jich mohou sníst o to více.“

Doporučená denní dávka cukru činí kolem 50 gramů, tedy asi osm čajových lžiček. „Češi průměrně zkonzumují o více než 20 gramů cukru více,“ varuje specialistka na výživu Hana Mojžíšová.

Český statistický úřad ovšem počítá s číslem ještě vyšším a denní spotřebu cukru jednoho obyvatele Česka odhaduje na více než 93 gramů. Přidaný cukr se totiž objevuje i v běžných potravinách – kečupu nebo i v uzeninách.



„Trend snižování obsahu cukru je spíše kosmetická změna. Lidé se totiž sladkými tyčinkami ládují běžně, nahrazují jimi normální jídlo a doporučené hodnoty cukru pravidelně převyšují,“ upozorňuje Mojžíšová.

Pro zlepšení zdravého životního stylu by podle ní Češi měli ubrat cukr spíše ve svých domácnostech než v potravinářském průmyslu „Kávu si oslaďme o něco méně, při domácím pečení trochu cukru uberme. Uvidíte, že za dobu šesti až sedmi týdnů vám sladké tyčinky, které jste běžně konzumovali, už chutnat nebudou, protože na vás budou moc sladké,“ doporučuje odbornice.