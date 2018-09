Mercedes představí elektrické SUV, chce svrhnout z trůnu Muskovu Teslu

Stockholm/Paříž Mercedes-Benz se v úterý v 18:30 stane první z řady německých automobilek, které předvedou svoje nové elektromobily. Dlouho očekávaný prémiový vůz Mercedes EQC má vytvořit konkurenci elektromobilům Tesly, které byly dosud ve své třídě na trhu jediné. První německý SUV elektromobil budou brzy následovat i auta společností BMW a Audi.

„Tesla má nyní silnou pozici na trhu s luxusními elektromobily, ale nemyslím si, že tomu tak bude i po uvedení německých prémiových nabídek,“ řekl agentuře Reuters analytik společnosti IHS Markit Wajih Hossenally. Za úspěchem Tesly podle něj do velké míry totiž stojí to, že nemá prakticky žádnou konkurenci. „To se rokem 2019 změní,“ dodal.

S tím souhlasí i další analytická společnost LMC Automotive, podle jejíchž prognostik po příchodu německých elektromobilů na trh klesne podíl Tesly na trhu z dnešních 12,3 procenta až k necelým třem procentům v roce 2028.

Mercedes-Benz nový elektromobil představí ve Stockholmu. Podle informací agentury Reuters bude součástí programu při předvedení Mercedesu EQC i cvičení jógy, aby automobilka přilákala mileniály. Mladou generaci chce takovým krokem odlákat Tesle, které jsou dosud loajální.

Menší pozdvižení, ale výhoda značky, předpokládají experti

Podle expertů nemají německé automobilky šanci napodobit boom a „wow-efekt“, který pomohl Elonu Muskovi a jeho Tesle. Zároveň ale někteří z nich tvrdí, že jej ani nepotřebují. Zatímco Tesla výbornou sebeprezentaci potřebovala k tomu, aby první nadšenci zaplatili velké peníze za auto od neznámé firmy bez zkušeností, Mercedes a další už svou dobrou reputaci mají.

Nový Mercedes EQC.

„Němečtí výrobci mají vysoce přitažlivá auta, která je radost řídit, prostě ve své DNA. V tom mají velkou výhodu do začátku,“ upozornil Nicolai Müller z poradenské firmy McKinsey & Company. Mercedes, BMW, Audi i Volkswagen mají kapitál, který mohou investovat, globální prodejní síť a navíc miliony stálých zákazníků, kteří se k nim už teď vrací.

Tesla se v posledních měsících navíc potýkala s problémy. V červenci musel Musk propustit 3600 zaměstnanců, akcie společnosti několikrát výrazně klesly. Na začátku srpna Musk překvapil a znejistil investory návrhem, že by Teslu stáhl z burzy a převzal ji do soukromých rukou. Jeho návrh později odmítlo představenstvo, přesto ale prohloubil pochyby veřejnosti o tom, že by Tesla mohla pokračovat ve své expanzi.