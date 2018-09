MHD zdarma kolony nezkrátí, tvrdí odborníci. V Evropě to nemá obdoby

PRAHA V Evropě není žádné podobně velké město jako Praha, v němž by MHD byla zadarmo. Přesto ČSSD věří, že by se to vyplatilo. Pražané by prý vyměnili auta za metro a těm chudším by se ulevilo.

Lídr ČSSD v pražských volbách Jakub Landovský předvolební tahák své strany zapáleně hájí. Mluví o vizi moderního města, o hromadné dopravě jako motoru ekonomického úspěchu. Zároveň ale dobře ví, že argumentů, proč není MHD zdarma rozumný nápad, je pěkná řádka.

Už nyní stojí dospělého člověka cestování v pražských tramvajích, autobusech a metru jen deset korun denně, pokud si koupí roční kupon. V Brně, Ostravě či Plzni – kde jsou náklady na provoz i počty linek neporovnatelně nižší – vyjdou tramvajenky dráž.

„Ceny jízdného v Praze jsou velmi mírné. Spíše je třeba investovat do kvality MHD a komfortem a dostupností motivovat veřejnost k jejímu používání,“ míní například Martin Dvořák, který vedl pražský dopravní podnik v letech 2007 až 2011.

Víra ve změnu adresy

Sociální demokraté věří, že nulové jízdné určené pro rezidenty města může přesvědčit řadu lidí ke změně trvalé adresy. Tedy těch, kteří v Praze reálně žijí, ale z nejrůznějších důvodů tam mají nahlášené bydliště jinde. Podle ČSSD je takových lidí více než sto tisíc.

„Pokud existuje finanční nebo jiný důvod pro přesun trvalého bydliště, například parkovací karta či MHD zdarma, tak je normální uvést do souladu realitu – kde žijete, pracujete a utrácíte – s právním stavem,“ míní Landovský, který nyní působí jako náměstek ministra obrany. Předpokládá, že MHD zdarma pro rezidenty přitáhne ke změně adresy zhruba sto tisíc lidí.

„Způsob výpočtu daní v metropoli je poměrně složitá věc, ale loni to bylo 36 tisíc korun za jednoho daňového poplatníka. Kdyby se přihlásilo sto tisíc lidí k pobytu v Praze z důvodu, že budou mít MHD zdarma, tak by nám to plně nahradilo ztrátu z jízdného,“ tvrdí Landovský.

Loni město vybralo na papírových jízdenkách a předplacených kuponech více než 3,7 miliardy korun, tudíž předpoklad lídra kandidátky by čistě teoreticky mohl vycházet. Landovský ovšem připouští, že vychází z odhadů, nikoliv ze skutečného průzkumu. Pokud by tento předpoklad nevyšel, musela by výpadek doplatit městská kasa. Navíc návrh ČSSD se netýká dojíždějících nebo turistů, město tedy bude muset dál platit za tisk jízdenek, revizory nebo lidi, kteří prodávají časové kupony. Udržet „jízdenkový“ systém v chodu stojí ročně zhruba čtvrt miliardy.

„Je to populistický, nezodpovědný a nepromyšlený krok, který se nedá zavést v krátké době. Není veřejně dostupná seriózní analýza, která by ho obhajovala. Zkušenosti ze světa, například z estonského Tallinu jsou rozporuplné,“ říká další z bývalých šéfů pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš.

Odkazuje na na jeden z hlavních vzorů pro ČSSD, tedy estonskou metropoli. Rezidenti tam neplatí za MHD už od roku 2011. Zdarma je i v některých českých městech: ve Strakonicích, Berouně či Frýdku-Místku. Tam jsou ovšem náklady i příjmy z jízdného výrazně nižší než v Praze. Pro lepší představu: hlavní město letos dotuje dopravní podnik 13,7 miliardy korun.

Nápor ve špičkách

Ďuriš v minulosti hovořil přímo se šéfem tallinnského dopravního podniku. „Výrazně se tam zvedl počet jízd těch, kteří nikam cestovat nepotřebují, ale když je to zadarmo, tak se svezou. Výrazně to zhoršilo kvalitu přepravy hlavně ve špičkách, narostl počet bezdomovců, vandalismu a znečistění vozidel,“ líčí muž, který vedl DPP tři roky do května 2016.

Větší nápor ve špičkách připouští i Landovský. Zároveň ale tvrdí, že se vozy zaplní i v časech, kdy jezdí poloprázdné. „Okamžitým efektem by bylo snížení počtu aut v ulicích, zlepšení životního prostředí a hlavně úleva pro obyvatele, kteří mají s tímto výdajem problém a bojují od výplaty k výplatě,“ doplňuje. Argumentuje i tím, že zlevnění ročních kuponů před třemi lety přitáhlo k veřejné dopravě 110 tisíc nových pasažérů a pokles tržeb byl jen malý.

I ve víře v úbytek aut se ale s oslovenými odborníky míjí. „Jen malá část řidičů přesedne do MHD. Mají-li peníze na spotřebu auta v městském provozu a opotřebení, jistě si můžou dovolit i roční jízdenku,“ míní Robert Vacek, který dříve působil jako náměstek ministra dopravy i v Autoklubu ČR.

Úbytku kolon a výfukových plynů nevěří ani Ondřej Matěj Hrubeš, který provozuje server MHD86.cz. „Peníze je třeba investovat do stavby tras metra a tramvají, které zrychlí cestování v dalších částech Prahy, a ne je promrhat v jízdném zdarma,“ říká závěrem.