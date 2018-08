Microsoft je podezřelý z účasti na nekalých obchodech v Maďarsku. Kvůli prodeji Wordu a Excelu

NEW YORK Američtí kriminalisté prověřují společnost Microsoft kvůli podezření, že se zapletla do korupce při prodeji programového vybavení v Maďarsku. Oznámil to ve čtvrtek list Wall Street Journal. Podezření se týká kancelářských programů Word a Excel.

Podle ministerstva spravedlnosti USA není vyloučeno, že Microsoft prodával v Maďarsku své programové produkty přes prostředníky, jimž zboží dodával za výrazně snížené ceny. Zprostředkovatelské společnosti pak programy prodávaly vládním úřadům za téměř plnou cenu.



K transakcím mělo docházet v letech 2013 a 2014. Američtí vyšetřovatelé mají podezření, že rozdíl v ceně, který zprostředkovatelé inkasovali, použili pak k podplacení maďarských vládních úředníků.

Microsoft podle newyorského listu zahájil interní vyšetřování. Firma už údajně odvolala čtyři zaměstnance své budapešťské odbočky a ukončila obchodní kontakty se čtyřmi maďarskými společnostmi.