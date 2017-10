Microsoft prověří zapojení svých produktů do ruské manipulace amerických voleb

WASHINGTON Po internetových společnostech Google, Facebook a Twitter zahájil i softwarový gigant Microsoft šetření, zda Rusko nezneužilo jeho produkty k ovlivňování amerických voleb. Oznámila to v úterý agentura Reuters. Firma chce prozkoumat zejména inzerci zadanou na vyhledávací službě Bing, ale i v dalších jejích produktech.

„Zprávy o zneužití naší platformy bereme vážně,“ uvádí se v prohlášení Microsoftu. „Proto záležitost prošetřujeme, a pokud zjistíme jakoukoli nepatřičnou aktivitu, podnikneme kroky, abychom takové zneužívání v budoucnu minimalizovali,“ konstatuje společnost.



List The Washington Post v pondělí napsal, že společnost Google poprvé našla důkazy o tom, že Rusové se pokusili využít její komunikační platformy k vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Investovali prý do inzerátů na největší světové platformě pro sdílení videí YouTube, ve vyhledávací službě Google, na inzertní síti DoubleClick a ve službě elektronické pošty Gmail.

Zneužívání svých služeb vyšetřuje i firma Facebook. Nedávno poskytla americkému Kongresu soubor 3000 inzerátů, které si Rusko objednalo na její populární sociální síti. Společnost Twitter, která provozuje celosvětově působící server mikroblogů, nedávno oznámila, že uzavřela přes 200 účtů napojených údajně na ruské ruské dezinformační zdroje.

Oxfordský internetový ústav v pondělí publikoval zprávu svých výzkumníků, podle nichž byli příslušníci a veteráni americké armády loni terčem dezinformační kampaně na twitteru a facebooku. Zdrojem dezinformací byly údajně webové stránky napojené na Rusko, šiřitelé konspiračních teorií a evropské krajně pravicové kruhy.