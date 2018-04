Minipivovary se bouří proti údajné šikaně státu. Resort financí s nimi vyjednává

PLZEŇ Před dvěma lety koupil Ladislav Vrtiš s Filipem Millerem v Plzni krachující minipivovar s jedním zaměstnancem. Investovali úspory a denně od rána do večera ho zvelebovali. Dnes produkuje jejich Pivovar Raven desetinásobek piva, živí 12 zaměstnanců, řádně platí odvody a daně, nikomu nedluží.

Přesto ho celní správa vyhodnotila jako nestabilní ekonomický subjekt a vyměřila mu trojnásobně vyšší kauci při výběru spotřební daně.



Až Vrtišův protest na Facebooku rozhýbal ministerstvo financí k úvaze o případné změně podmínek, za kterých celníci vybírají od malých podnikatelů – v tomto případě minipivovarů – peníze na zajištění spotřební daně.

Potenciální podvodníci

Malí producenti mají nyní šanci na změnu zákona. Pokud se spojí a přesvědčí ministerstvo, že současný způsob výběru spotřební daně ničí nebo případně „jen“ komplikuje jejich podnikání. Nedávno o společném postupu rokovali v Praze zástupci desítky minipivovarů a profesního svazu nejmenších výrobců.

„Nechápu, proč se s poctivými podnikateli jedná jako s potenciálními podvodníky. Není to jen o zvyšování částky k zajištění daně, ale také o obrovské administrativě, každoročním zbytečném prokazování bezdlužnosti a ekonomické stability,“ vypočítává šéf Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.



„Chápu, že celní správa dělá svou práci, takže je ale třeba změnit tu absurdní legislativu, která totálně dusí obyčejného podnikatele,“ říká Vrtiš.

Jde o to, že stát v podstatě trestá úspěšné malé podnikatele tím, že jim v případě, že se jim daří, účtuje vyšší sumu na zajištění daně. Jakousi kauci pro případ, že by se z podnikatele vyklubal neplatič nebo podvodník. Smůlu má i ten, kdo roky řádně platí daně a všechny požadované odvody. Čím větší investice do rozvoje a rozšíření výroby, o to větší sumu na zajištění spotřební daně od něj stát může chtít.

Nejde přitom o zvůli celní správy – legislativa podobné kauce umožňuje už několik let jako preventivní opatření před rozsáhlými daňovými úniky i v obchodech s pohonnými hmotami, tabákovými výrobky nebo lihovinami. Jenže v pivovarnictví – na rozdíl od těchto oborů – bylo vždy podvodů minimálně.

„Ke konkrétní situaci konkrétního daňového subjektu se nebudeme s ohledem na mlčenlivost stanovenou daňovým řádem vyjadřovat,“ reagovala Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel. Připomněla, že částka na zajištění daně se většinou pohybuje v úrovni dvanáctiny roční produkce pivovaru, tedy předpokládané daňové povinnosti za měsíc.

V případě zvýšení produkce úměrně tomu stoupá i daňová kauce. To samé platí, pokud sám podnikatel nebo celní správa při analýze vyhodnotí vyšší riziko, že daň nebude moci zaplatit.

Rozvoj Pivovaru Raven vedl k tomu, že mu celní správa zvýšila částku na zajištění spotřební daně ze 30 na 100 tisíc korun. Pro tak malého výrobce to nejsou malé peníze.

„Místo abychom si vypláceli manažerské platy, fungujeme oba z minimální mzdy, jezdíme MHD a peníze rveme do rekonstrukce objektu a nové technologie, abychom mohli zaměstnat ještě víc lidí. To bohužel stojí peníze, tak ten rozvoj ještě dotujeme ze svého. To se státu asi nelíbí,“ napsal nedávno Vrtiš na Facebooku.

„Kdybychom se na to po roce vy..... a stagnovali, tak jsme ‚nejstabilnější‘ firma v ČR a vše je o.k. Kocourkov hadr,“ svěřil se na svém facebookovém profilu.

A reakce na sebe nedala dlouho čekat. Druhý den Vrtišovi zazvonil telefon a na druhém konci byla ministryně financí v demisi Alena Schillerová. A nabídla schůzku. „Podrobně si vyslechneme, s jakým problémem se ve svém oboru setkali a společně budeme hledat nejvhodnější řešení,“ vyjádřila se pak pro LN.

Změna rychlá nebude

Dnešní jednání se zástupci zhruba desítky minipivovarů a vedení jejich svazu se sice koná na nejvyšší úrovni, tedy i za účasti šéfa Generálního ředitelství cel a také ředitele ministerského odboru nepřímých daní, ale zásadní změnu těžko hned přinese.

„Vybírat kauce na daň chápu u petrolejářských či tabákových koncernů, ale u minipivovarů je to absurdní. Obávám se však, že změna nebude snadná, zejména pokud by Česko muselo žádat o výjimku v Evropské unii,“ reaguje Tomáš Maier, který přednáší ekonomiku pivovarnictví na České zemědělské univerzitě Praha.

„Stát vybere od minipivovarů ročně jen miliony na daních, což je směšná částka v celkové sumě řádově miliard, které vybírá celkem především díky velkým průmyslovým pivovarům. Navíc pokud započteme náklady na celou administrativu s touto daní, je efektivita jejího výběru od minipivovarů chabá,“ dodává Maier.