Ministerstvo nezakáže těžbu zdravých smrků a borovic

Ministerstvo zemědělství ustoupilo od plošného zákazu těžby zdravých smrků a borovic. Ten měl původně platit od listopadu do konce letošního roku. Vlastníci lesů ale musí odstranit dřevo poničené kůrovcem a větrem do konce března příštího roku. V úterý o tom úřad informoval v tiskové zprávě.

Za porušení povinnosti odstranit v termínu poničené dřevo bude hrozit pokuta do milionu korun. Výjimku by měli ti, kteří by nemohli dřevo odklidit například po příchodu další vichřice nebo jiným projevům extrémního počasí. Výjimka také platí pro národní parky a jejich ochranná pásma.



„Do konce března 2018 mají vlastníci lesů čas odklidit dříví, které na území České republiky poničil kůrovec a silné vichřice. Podle odhadů bude výše takzvaných nahodilých těžeb téměř stejného rozsahu jako v roce 2007, kdy lesní porosty zasáhl orkán Kyrill,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hmyzí kalamita

Nahodilá těžba, tedy těžba poničeného dřeva, v roce 2007 podle úřadu dosáhla 14,7 milionu metrů krychlových. Letos je podle ministerstva situace horší, protože tehdy 86 procent nahodilé těžby bylo způsobeno větrem, kdežto letos z poloviny půjde o těžbu kvůli hmyzí kalamitě.

Lesní ochranná služba odhadla, že vichřice, která v minulém týdnu zasáhla ČR, poškodila 2,4 milionu metrů krychlových dřevní hmoty. To jsou zhruba tři miliony vzrostlých stromů a zhruba 15 procent celkové roční těžby dřeva v Česku. První odhady následků větrných kalamit bývají většinou podhodnocené, mohou tak stoupnout až na tři miliony metrů krychlových. Finanční přepočet na škody bude v řádu miliard korun.

Stát zákazem těžby zdravých stromů chtěl uvolnit kapacity firem, které by se tak mohly věnovat zpracování poničeného dřeva. „Ministerstvo vyhovělo námitkám vlastníků lesů a připomínkám dalších subjektů,“ uvedl úřad. Těch se sešlo více než 150.

Moderní způsob vyvlastňování

Veřejně protestoval například majitel rozsáhlých lesů na Rychnovsku Jan Kolowrat Krakowský. Označil to za zahájení moderního způsobu vyvlastňování. Úřad v úterý uvedl, že zohlednil, že by nemohl kompenzovat škodu způsobenou tím, že by vlastníci nemohli ve svých lesích těžit.

Lesy ČR, kterým patří zhruba polovina lesů v republice, již dříve uvedly, že nebudou do konce roku provádět jiné než nahodilé těžby. V úterý generální ředitel firmy Daniel Szórád ČTK sdělil, že podnik opatření ministerstva respektuje a považuje ho za potřebný krok. „Uděláme maximum pro splnění opatření,“ dodal.

Ministerstvo zemědělství již dříve požádalo ministerstvo obrany, aby Vojenské lesy a statky ČR neprováděly do konce roku jiné než nahodilé těžby. Vojenské lesy přestaly s plánovanou těžbou v srpnu, Lesy ČR podobně s těžbou smrku.