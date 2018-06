Milek nepočkal na nového ministra a na poslední chvíli vypsal výběrové řízení na šéfa Lesů ČR

PRAHA Ministerstvo zemědělství v úterý - v předvečer jmenování nové vlády - vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Uvedlo to na svém webu. Ministr v demisi Jiří Milek (za ANO), který odvolal bývalého ředitele Daniela Szóráda, dříve řekl, že vypsání nechá na svém nástupci, kterým by měl být Miroslav Toman (za ČSSD). Toman je prezidentem Potravinářské komory ČR. Její mluvčí Dana Večeřová v úterý sdělila, že je budoucí ministr překvapený Milkovým krokem, nicméně to bere na vědomí. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Adepti na nového ředitele se mohou do výběrového řízení hlásit do 11. července. Měli by dodat desetistránkovou koncepci řízení podniku, musí mít vysokoškolské vzdělání lesnického nebo ekonomického zaměření, minimálně pět let praxe v oboru lesního hospodaření, alespoň tříletou praxi ve vrcholové řídící pozici a například musí znát zákon o lesích, o vodách nebo o státním podniku.

„Pan budoucí ministr je trošku překvapený tím, že to současný pan ministr udělal, nicméně to bere na vědomí a doufá, že všechno proběhne v pořádku,“ řekla Večeřová. Podle ní by měly být požadavky na nového ředitele v pořádku, výběrové řízení by se tak rušit nemělo.

Milek na tiskové konferenci k odvolání Szóráda v polovině května uvedl, že „by výběrové řízení tehdy nevypisoval, nechal by to buď na svého nástupce, nebo pokud by sám pokračoval jako ministr zemědělství, tak by to následně řešil. Milek by ale pokračovat jako ministr neměl.

Lesům ČR klesá zisk

Státnímu podniku, kterému patří zhruba polovina českých lesů, za letošní leden až duben klesl hrubý zisk o 22 procent na 1,5 miliardy korun z 1,92 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby za první čtyři měsíce roku klesly o 585 milionů na 3,03 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla o pětinu na 2,9 milionu metrů krychlových.

Na Lesy ČR míří v poslední době kritika za to, že zanedbaly preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Po svém odvolání Szórád odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik nezvládal likvidaci kůrovcové kalamity. Problém se podle něj netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů, a to i v sousedních zemích. Vedením podniku je nyní pověřen ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Tomáš Pospíšil.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina Uniles z holdingu Agrofert a dále firmy Stora Enso Wood Products Ždírec, Kloboucká lesní, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a Jihozápadní dřevařská.