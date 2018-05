Ťok: Žáci nebudou muset slevu na jízdné prokazovat, platit má i o prázdninách

PRAHA Žáci do 15 let nebudou muset od září chystanou slevu na jízdném ve výši 75 procent nijak prokazovat. Sleva bude platit pro žáky i studenty také o prázdninách. Poslancům to ve čtvrtek při interpelacích řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Přiznal, že kvůli zavedení slevy bude nutné posílit kontrolní činnost, aby se zabránilo jejímu zneužívání.

„Sleva bude poskytována i v době letních prázdnin,“ uvedl ministr. Mohlo by to podle něj pomoci veřejné dopravě obecně.



Cestující do 15 let podle Ťoka nebude muset nárok na slevu prokazovat, „protože nemá ani občanku“. Studenti starší 15 let budou muset nárok prokázat občanským průkazem, žákovským průkazem, potvrzením o studiu nebo kartou ISIC, řekl ministr.

„Platnost slevy pro žáky mezi šestým až 15 rokem a studenty mezi 15 až 26 rokem nebude omezena na trasu mezi bydlištěm a školou tak, jako tomu bylo doposud,“ uvedl také Ťok. Slevy by podle dřívějšího vyjádření ministerstva měly platit na těch linkách městské hromadné dopravy (MHD), které vyjíždějí za hranice města. Na klasické spoje MHD ve městě sleva použitelná nebude, řekl počátkem května mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Slevy 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se budou týkat také seniorů nad 65 let věku. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Původně měly slevy pro studenty a důchodce platit od letošního 10. června. Vzhledem k námitkám dopravců, že tak brzký termín je pro zavedení slev nereálný, se vláda rozhodla odsunout platnost nařízení na září.