Míša vstoupil na maďarský trh, český zákazník by nanuk v tamních obchodech zřejmě nepoznal

BUDAPEŠŤ/PRAHA Tradičním tvarohovým nanukem v kakaové polevě se mohou toto léto osvěžit i maďarští zákazníci. V březnu zmrzlina Míša, kterou vyrábí společnost Unilever, vstoupila po Slovensku na druhý zahraniční trh. Pochoutka, kterou Češi znají více než 55 let, ale musela kvůli neznalosti značky na východním trhu změnit jméno. Maďaři ji tak poprvé ochutnali pod názvem Túró Ice, v překladu tvarohová zmrzlina.

„V Maďarsku se tvarohové dezerty tradičně těší velké oblibě. A proto jsme chtěli spotřebitelům nabídnout tvaroh i v osvěžující formě,“ komentuje volbu trhu marketingový ředitel značky Ján Hlaváč. Jak na slovenském, tak i v maďarském trhu má být nanuk složením zcela totožný s tím v Česku. Všechny tři země zásobuje výrobna v třebíčské firmě Tipafrost.

Unilever, který je kromě Míši také výrobcem nanuků Magnum, Eskymo, Algida nebo vaničkových zmrzlin Ben&Jerry’s či Carte D’Or, předpokládá, že notoricky známá ledová pochoutka má ambici uspět i v dalších zemích.

„Značka Míša neříká například nic Francouzům a ani tvarohová zmrzlina není úplně jasná propozice. Takže v tuto chvíli hledáme cesty, jak image Míši nastavit, aby byl zajímavý i pro další trhy,“ tvrdí Hlaváč.

Višňový jako jediný na trhu

V posledních letech prošla řada Míšových zmrzlin proměnou. Kromě klasického tvarohového, který patří mezi nanuky v Česku dlouhodobě k nejprodávanějším, existuje již v termixové i sorbetové variantě a od letošního roku se vyrábí také v příchutích mák a povidla, skořice a jablko či višeň. „Vždy jsme považovali višeň za tradiční příchuť zmrzlin, ale zjistili jsme, že žádný višňový nanuk na trhu není,“ řekl LN Hlaváč. „Když se se spotřebiteli bavíme, jak bychom měli Míšu změnit, pokaždé nám řeknou, ať ho hlavně neměníme. Ovšem snažíme se, aby byl relevantní i pro současné generace,“ komentuje marketingový ředitel neobvyklé novinky.

Od počátku tisíciletí vyráběl Unilever také Míšu ve vaničce. Tvarohová zmrzlina ale chutnala jinak, než byli zákazníci v porovnání s pochoutkou na dřívku zvyklí. Podle výrobce za to mohla technologie.

„Tvarohový Míša je velmi hutný, a jakmile ho dáte do vaničky, špatně se nabírá. Navíc funguje dobře v kombinaci s kakaovou polevou, a to je problém do vaničkového balení promítnout,“ vysvětluje Hlaváč. Tvarohová zmrzlina tak byla stažena z trhu v roce 2015. Od té doby prý výrobce smetl výrobu vaničkového Míši několikrát ze stolu, neboť doposud nenašel vhodné technologické řešení.

Konkurent Mrož

Firma tak nepředpokládá, že by Míša mohl kdy existovat v točené nebo kopečkové variantě. Přestože právě zmrzlinové stánky jsou v letní sezoně konkurencí nanuku na dřívku. „Trend růstu míst, která točenou zmrzlinu prodávají, jsme zaznamenali, ale na prodejní objemy Míši to nemělo vliv,“ tvrdí Hlaváč, podle něhož je u těchto typů prodeje potíž s kvalitou zmrzliny, která nemusí na všech místech chutnat stejně.

Konkurencí v rámci nanuků je pro Míšu především zmrzlina Mrož, kterou vyrábí koncern Bidvest. Jako jahodová směs s kakaovou polevou je dvojkou na českém trhu.

První Míša se začal vyrábět v 60. letech jako tvarohová zmrzlina ve tvaru kvádru balená do pergamenového papíru. Kakaovou polevu a dřívko získala pochoutka v roce 1962. Denně se jí vyrobí více než 200 tisíc kusů a každý Čech si ji dá alespoň jednou za rok. V roce 2006 značku koupila britsko-holandská společnost Unilever od české firmy Alima.