Lyžování během jarních prázdnin? Místa ještě jsou, ale čekat se nevyplatí

VÍDEŇ/ŘÍM/PRAHA Do Itálie si většina lyžařů kupuje pobyty přes cestovní kanceláře, často i s autobusovou dopravou. Naopak do Rakouska Češi častěji jezdí po vlastní ose. Ubytování si hledají sami přes webové stránky středisek nebo na portálech, jako je Booking.com či Bergfex.cz. V současnosti ale při zadání prakticky kteréhokoliv střediska zjistíte, že výběr už je značně omezený. Čím déle tedy budete otálet, tím více budete muset ustupovat ze svých požadavků.

Nabídka ubytování v době jarních prázdnin se den ode dne ztenčuje nejen v Alpách, ale i na českých horách. S objednáním proto příliš neváhejte.Nepředvídatelné počasí na českých horách i nízký počet kilometrů sjezdovek rok od roku zvyšuje počet lyžařů, kteří míří za lyžováním do Alp. Nejčastěji do Rakouska a do Itálie.

„Cestovní kanceláře mají nasmlouvané dostatečné množství ubytovacích kapacit. Zájemci o dovolenou tak ještě mají možnost sehnat volné zájezdy,“ říká Michal Tůma, marketingový ředitel agentury Invia.



„Nabízíme širokou nabídku lyžařských pobytů, kterou denně aktualizujeme,“ přizvukuje Eva Němečková z cestovní kanceláře FIRO-tour. Doplňuje, že je ještě možnost vybrat si i z únorových a březnových termínů, avšak oblíbené destinace jsou obsazeny až do poloviny března. „Některé týdny, kdy se kříží prázdniny několika evropských zemí, jsou kritické,“ dodává Jan Bezděk z cestovní kanceláře Nev-Dama.

Kdo chce ubytování s dobrým poměrem ceny a kvality, musí pátrat dále od sjezdovek, někde i přes dvacet kilometrů. „Samozřejmě, stále lze najít i ubytování u sjezdovek, ale již se jedná o hotely vyšší kategorie, kde navíc nejsou akceptovány kratší pobyty než týdenní,“ upřesňuje Němečková.

Kam na lyže v Itálii

Velmi dobrý poměr cena/nabídka představuje například italské Val di Fiemme (Dolomity Superski), zahrnující čtyři střediska. „Oblast nabízí vždy kvalitní sníh, obzvlášť nejvýše položené středisko Passo Rolle je zárukou sněhu přírodního,“ dává tip Michal Tůma. Najdete zde sjezdovky pro zkušené lyžaře i dostatek širokých modrých sjezdovek pro rodiny s dětmi.

„Široká je také nabídka apr`es-ski služeb, například v Cavalese je akvapark,“ doplňuje Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu Dovolená.cz. Mezi oblíbená a cenově dostupná patří rovněž střediska Marilleva/Folgarida a Tonale / Ponte di Legno v oblasti Val di Sole.

Ti náročnější pak mohou zamířit třeba do Val di Fassa, jež nabízí 132 kilometrů sjezdovek a je napojeno na známý lyžařský „kolotoč“ Sella Ronda s celkem 400 kilometry sjezdovek. Středisko se navíc vyznačuje pestrou paletou volného terénu. Například sjezd ze Sass Prodoi se řadí ke špičce italských freeridů. Mezi vyhlášená místa patří také Livigno (oblast Alta Valtelina), které je bezcelní zónou.

Kdo naopak preferuje něco komornějšího, má rovněž z čeho vybírat. „Mezi menší rodinná střediska s pravou italskou atmosférou patří třeba Aprica, Paganella, Monte Bondone či San Pellergrino,“ říká Sedlmajerová. Zajímavým tipem může být také malé, ale velmi moderní lyžařské centrum Ratschings, které se nachází nedaleko za Brennerským průsmykem.

Široké možnosti nabízí také sousední Rakousko. Najdete zde řadu ledovcových oblastí, malá střediska i oblasti, kde bez nutnosti odepnout lyže můžete projet stovky kilometrů sjezdovek. „Nové lanovky propojily také střediska St. Anton, Lech/Zürs a Warth-Schröcken, čímž vznikl největší rakouský lyžařský areál Ski Arlberg,“ dává tip Němečková. Čítá 305 kilometrů sjezdovek.

Rakouské ledovce i lázně

Mezi vyhledávané oblasti patří i Kaprun / Zell am See, jež zahrnuje ledovec Kitzsteinhorn a údolí Zillertal, které uzavírá ledovec Hintertux. Tam krom lyžování stojí za to navštívit i přírodní ledový palác Natur Eis Palast v jedné z ledovcových trhlin. Zamířit můžete také do Čechy zatím nepříliš objevených Korutan. Mezi nejznámější střediska zde patří Bad Kleinkirchheim s termálními lázněmi. Dáváte-li přednost kratší dojezdové vzdálenosti, můžete vyrazit třeba do Schladmingu. „Pro rodiny s dětmi je ideální oblast Dachstein West, která nabízí kratší a méně náročné sjezdovky a také kvalitní služby pro děti, jako jsou lyžařské školy, či hlídání dětí,“ říká Tůma.

V Rakousku ale najdete i řadu menších středisek s poklidnou atmosférou, která jsou u nás zatím prakticky neznámá. „Mezi ně patří třeba Präbichl v Horním Štýrsku nebo Goldeck v Korutanech,“ uvedl Bezděk.

A krásná, i když menší střediska najdete rovněž v Německu. „Nejvíce návštěvníky přitahuje 1215 metrů vysoký Fichtelberg v Oberwiesenthalu,“ říká Udo Delinger ze Saské turistické kanceláře. Ten je skibusem propojen s českým Klínovcem, platí zde stejný skipas. Oblíbený je i Altenberg, známý především díky sáňkařskému sportu.

Omezený výběr i v Česku

Dobré lyžování si můžete užít také na Slovensku, především v Tatrách. A samozřejmě i na tuzemských svazích. S rezervováním ubytování se ale nevyplatí otálet ani v tomto případě. Obzvlášť ve větších střediscích jsou kapacity hodně vyprodané.

Stejně jako v Alpách se tak v mnoha případech budete muset poohlédnout po ubytování třeba i v několik kilometrů vzdálených obcích. Hledat můžete jak přes cestovní kanceláře, tak třeba přes portál Booking.com nebo přímo u hoteliérů. A zkusit můžete i pronájem nějaké chalupy. Portálů, které je zprostředkovávají, najdete na internetu několik, např. www.e-chalupy.cz či www.chatyachalupy.cz.