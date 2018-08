Místo pastviny Sahara. Chovatelé posílají dobytek na předčasnou porážku, příští rok bude méně mléka

Silné horko sužuje Českou republiku již několikátý týden a tropické počasí začíná mít rapidní vliv na zemědělství. Pastviny jsou vyprahlé, není seno a farmáři nemají čím nakrmit dobytek. Někteří chovatelé jsou dokonce nuceni hospodářská zvířata posílat předčasně na porážku a to může mít fatální dopad na cenu potravin v příštím roce.

„Děsím se toho, co bude. Tam je fakt Sahara,“ říká Ivo Pokorný, majitel Pokorný Farma Kmetiněves, který již od června musí krmit senem z loňského roku, jelikož jeho dobytek se nemá na čem pást. Na pastvách není tráva, seno se stalo nedostatkovým zbožím a je velmi drahé. Tato situace značně komplikuje chovatelům dobytka plány. Zemědělci musejí sahat do zásob z loňského roku nebo jej kupovat za trojnásobek ceny než byli zvyklí.

Když zemědělci vyčerpají zásoby sena teď v létě, nebudou mít v zimě dobytek čím nakrmit, proto jsou nuceni hospodářská zvířata posílat předčasně na porážku. „Představa, že v zimě nemám čím svůj dobytek nakrmit je děsivá,“ vysvětluje chování farmářů Pokorný, který má naštěstí nastřádané zásoby na rok dopředu. „Vždycky jsem chtěl docílit, abychom měli jednoletou zásobu sena, jenomže nyní nastala situace, že loňské seno zkrmíme teď a na další roky zásoby mít nebudeme,“ říká farmář.



„Na Sahaře seč neuděláme“

Standardně zemědělec za rok poseče trávu a promění ji v seno dvakrát. První seč bývá v červnu a druhá v srpnu či v září. V červnu se farmářům ještě dařilo, avšak druhá seč je v nedohlednu. „Druhá seč nebude, není na čem, na Sahaře ji neuděláme,“ tvrdí Ivo Pokorný, jenž vlastní zemědělský podnik s 3000 hektary polnosti, z toho 470 hektarů luk. „V první seči jsme udělali poměrně stejně balíků jako loni, ale když jsme to posekali, tak druhá tráva už nenarostla,“ říká Tereza Kudlíková, vedoucí střediska Pokorný Farma Kmetiněves. Dohromady farma musí nakrmit 251 kusů, z toho 104 telat, přičemž v takovém počtu krávy spořádají 6 balíků sena o hmotnosti pět set až šest set kilogramů.



Nebude máslo, ani mléko

Nicméně fakt, že není seno může mít značný dopad i na budoucí potravu pro lidstvo. „Ono to bude mít velký dopad na lidi, skokově půjdou potraviny nahoru,“ míní Pokorný. Majitel farmy vysvětluje, že dokonce ani na kukuřici se kvůli vedrům neudělaly palice, čímž se také běžně krmí dobytek. „Těm lidem nezbývá nic jiného než vymlátit dobytek a už to začalo,“ varuje. V současné době bude díky předčasné porážce přetlak hovězího masa. Z toho plyne, že sice nyní bude hovězí levné, ale příští rok můžeme očekávat nadměrně vysoké ceny za sýry, mléko či máslo. „Vždyť je to logické, jaká by měla být cena másla v únoru, když se nebude mít z čeho vyrábět?“ tvrdí Pokorný.



V minulosti se běžně zemědělci zbavovali dobytku před zimou. „Podzim je konec vegetačního období a přestává růst tráva, proto se chovatelé zbavují zvířat,“ vysvětluje Marek Hladík, syn majitele rodinné farmy v Libereckém kraji, jenž čítá deset krav a deset hektarů luk. Avšak nikdy nebylo porážení krav v takové kvantitě jako je tomu dnes. „Nabourává to reprodukční cyklus celého stáda,“ tvrdí syn majitele malé farmy. Pro farmáře je velmi problematické uživit stádo přes zimu, pokud se Česká republika potýká v létě s takovými teplotními rekordy. Zemědělec je proto nucen snižovat stav, což nabourá chod a jakýsi rytmus stáda.



Seno jako vzácný statek, stojí až trojnásobek

„V minulosti stál balík sena o váze 250 kilogramů dvě až tři stovky, v současnosti stojí přes šest set,“ říká Hladík. V Praze se balík sena o váze 300 kilogramů prodává za 1500 korun, přičemž v minulosti stál pět set. „Loni jsem balík sena kupovala za 350 korun, letos mě balík stojí i s dopravou tisíc korun,“ popisuje dopad veder na chov koní majitelka stáje u Mladé Boleslavi Olga Zajíčková.



„Je třeba si uvědomit, že teď je sezóna, teď seno je. V zimě to bude mnohem horší,“ říká Hladík z rodinné farmy. Podle jeho výpočtů cena balíku sena může v zimních měsících stát až dvakrát tolik, co stojí dnes. A to je důvodem proč chovatelé nakupují zásoby dopředu. To dělali běžně, ale cena balíků sena byla v létě nízká. „Sena byl vždy nadbytek, zemědělci se ho spíš potřebovali zbavit a prodávali ho často pod cenou,“ vysvětluje. To dnes neplatí, seno je vzácný statek. Spousta chovatelů si takové peníze za balík sena nemohou dovolit. „Je to průšvih, hodně koní na to doplatí,“ tvrdí majitelka ranče Zajíčková. V současnosti je internet plný inzerátů s koňmi, kteří jsou prodáváni pod cenou, protože se jich majitelé potřebují rychle zbavit. „Na jatka je snad nepošlou,“ doufá Zajíčková.

„Stát zatím nepomáhá nijak,“ tvrdí majitel 251 krav. Dle jeho slov mu stejně žádné peníze od Evropské unie nepomohou. „Myslím si, že eury dobytek nenakrmím“ směje se Pokorný. „Musíme se prostě všichni modlit za lepší rok,“ dodává.