Místo Suezského průplavu přes Severní ledový oceán. Největší přepravce nákladních lodí vyzkouší novou trasu

KODAŇ/LONDÝN Dánská firma Maersk, která je největším lodním přepravcem na světě, vyšle první kontejnerovou loď z východní Asie do Evropy přes Severní ledový oceán. Nově postavená loď Venta Maersk má vyplout z Vladivostoku ještě v září.

Nově postavená loď Venta Mearsk vypluje z Vladivostoku, propluje přes Beringův průliv mezi asijským a severoamerickým kontinentem až do Petrohradu. Po cestě tak loď čeká Severní ledový oceán.

Zatím se jedná pouze o zkoušku, to se však může změnit

„Jedná se o studii, jejímž cílem je prozkoumat neznámou trasu pro přepravu kontejnerů a shromažďovat vědecké údaje,“ uvedla firma Maersk ve svém prohlášení. Dánská společnost ale zatím nehodlá dopravu směřovat primárně přes Severní ledový oceán. „V současné době nevidíme trasu Severního moře jako alternativu k našim obvyklým cestám,“ stojí ve zprávě.



Při častějším tání mořského ledu se ale situace může změnit. Mluvčí dánského přepravce Maersk pro The Independent řekl: „Sledujeme vývoj trasy přes Severní ledový oceán. Dnes je průchod možný pouze po dobu tří měsíců v roce, což se může časem změnit.“



Ruský tanker Christophe de Magerie, který loni přeplul Arktický oceán bez ledoborců.

Podle společnosti je loď Venta Maersk přizpůsobena k tomu, aby odolávala chladným vodám, v nichž teplota vody klesá na mínus 25 stupňů Celsia. Při své první cestě přes Severní ledový oceán poveze loď zmražené ryby. Lodní posádka o 26 členech absolvovala speciální výcvik, aby odolala drsným podmínkám, které je na cestě čekají. Loď Venta může celkem přepravit až 3600 kontejnerů.



Alternativa k Suezskému průplavu

Pohled na Severní ledový oceán jako na alternativní trasu kontejnerových lodí podporují meteorologické modely, které předpokládají, že bude polární oblast bez ledu během celého roku už v polovině tohoto století. Ustupující led by tak mohl otevřít nové cesty pro globální obchod, navíc by firmy díky kratší cestě, než je ta přes Suezský průplav, ušetřily peníze. Odvrácenou stranou jsou samozřejmě ekonomické škody, které by tání ledu způsobilo v pobřežních oblastech s nízkou nadmořskou výškou.



Cesta skrze ledové kry nyní ale zůstává po většinu roku uzavřená, zamrzlý oceán totiž lodím proplutí neumožňuje. Plavba tak připadá v úvahu pouze během tří až čtyř měsíců ročně.



Životní prostředí by podle ochránců trpělo

Ochránci životního prostředí už v loňském roce vyjádřili nesouhlas s využíváním trasy vedoucí přes Severní ledový oceán. Častá doprava by podle nich mohla narušit tamní křehký ekosystém. Podle Sune Schellera z Greenpeace je velmi problematická i případná nehoda lodí.



„Pokud by tyto lodě měly nehodu, tak by byl těžký topný olej v mořském prostředí velkým problémem. V prostředí Arktidy je to ještě horší, protože teplota studené vody zpomaluje nebo zastavuje přirozený rozklad oleje. Takže zůstává v mořském prostředí mnohem delší dobu,“ řekl pro The Independent Scheller.



Díky globálnímu oteplování loni už přes Severní ledový oceán proplul ruský tankér přepravující zemní plyn bez ledoborců. S postupným táním ledů v Arktidě tak může za několik let vzniknout nová cesta dopravních lodí, která je téměř o třetinu rychlejší.