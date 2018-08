Mladé rodiny mohou od středy žádat stát o půjčku na bydlení. Získat mohou až 1,2 milionu

PRAHA Mladé rodiny do 36 let mohou od středy žádat o státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení. Úroková sazba je jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení je ve výjimečných případech 25 let. Na letošek je z něj vyčleněno na půjčky 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně.

Státní fond rozvoje bydlení bude žádosti zpracovávat v pořadí, ve kterém mu budou doručeny. Státní úvěr lze kombinovat s hypotékou, hypotéku ale úvěrem nejde splatit.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který vláda schválila v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.



Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, jako například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet 30 000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu.

O uvedenou půjčku mohou žádat i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.