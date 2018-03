Mlha kolem CEFC houstne. Čína koupila podíl v její ‚dceři‘

PEKING V Česku drží majetek za desítky miliard, v Číně kolem ní víří podivné události. A do světa unikají informace jen v podobě oficiálních zpráv či mlhavých spekulací. Třeba o tom, co se děje s jejím šéfem Jie Ťien-mingem, údajně zmizelým či vyšetřovaným kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Jisté je, že v energetickém a investičním gigantu CEFC posílil svoji úlohu čínský stát. Jím ovládaný správce majetku Huarong Asset Management koupil 36,2­procenta akcií dceřiné společnosti CEFC Hainan, která usilovala o získání podílu v ruské těžební společnosti Rosněfť.



A co české investice?

Na prodej do rukou čínského státu odkazuje prohlášení výše zmíněné dceřiné společnosti CEFC. Kolik za podíl státní agentura zaplatila, však zpráva nezmiňuje.



A neplynou z toho ani možné důsledky pro budoucnost tohoto soukromého impéria, které v Česku vlastní fotbalovou Slavii, atraktivní nemovitosti v centru Prahy a drží podíly například v­J&T Finance Group, aerolinkách Travel Service, Pivovarech Lobkowicz nebo strojírnách ŽĎAS. Na to, co oznámený obchod může znamenat pro tyto a­další české investice, se LN zeptaly zástupce CEFC v Evropě Jaroslava Tvrdíka. Na zaslané otázky ale do uzávěrky vydání neodpověděl. Ve čtvrtek připustil, že se společnost dostala do potíží a­není jasné, co se v její centrále děje. „Firma se nyní potýká s reputačními, a z toho vyplývajícími ekonomickými problémy,“ řekl Tvrdík LN.

Na začátku března se objevily spekulace, že řízení společnosti převzala státní investiční agentura Shanghai Guosheng Group. Firma to ale popřela. Mluvčí CEFC China Energy agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.

Nejvíce pak poutaly pozornost spekulace o tom, že šéf představenstva CEFC Jie Ťien-ming je vyšetřovaný kvůli podezření z­hospodářské kriminality. I tyto informace firma odmítla.

Manažer je mimo jiné členem poradního týmu českého prezidenta Miloše Zemana.

Co se nyní v CEFC nezpochybnitelně děje: státní správce majetku Huarong koupil podíl v CEFC Hainan ve dvou tranších, v prosinci a únoru. Zbývající podíl 63,8­procenta v CEFC Hainan i­nadále vlastní CEFC Shanghai International Group. Po koupi se se kapitál dceřiné firmy navýšil o­9,6 miliardy jüanů, což je v přepočtu 31,3 miliardy korun.

V případě, že by skupina CEFC postupně přecházela do státních rukou, může to znamenat omezení či zastavení investiční expanze. A může se začít zbavovat podnikatelských projektů, které jí nepřinášejí zisky. „Je to pravděpodobný vývoj,“ uvedl sinolog Martin Hála, který se dlouhodobě zabývá čínským hospodářstvím a­investicemi v Evropě i Česku.

Kapitál do Evropy

V ten samý den, kdy se objevila zpráva o převzetí části podniku čínským státem, firma oznámila, že CEFC Europe posílila k­1.­březnu kapitál o 13,5 miliardy korun na 14,65 miliardy.

„Mateřská společnost se sídlem v Hongkongu vyjádřila posílením kapitálu firmy důležitost, jakou evropským projektům přikládá. Zároveň tím posílila samostatnost CEFC Europe. Navýšení vlastního kapitálu firmy je signálem, že je stabilním a kredibilním partnerem,“ uvedla firma.