MMF letos očekává růst české ekonomiky o 3,7 procenta

PRAHA Česká ekonomika letos podle odhadu Mezinárodního měnového fondu (MMF) stoupne o 3,7 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Vyplývá to z pravidelné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu v ČR, o které ve středu zástupci fondu informovali na tiskové konferenci. Ve střednědobém horizontu by měla podle zprávy ekonomika růst zhruba o 2,5 procenta. Loni česká ekonomika stoupla o 4,6 procenta.

V české ekonomice podle MMF nejsou vidět žádné nerovnováhy, nezaměstnanost je nejnižší v EU a rychlý růst mezd odpovídá silné poptávce po pracovnících. Celkově se tak české ekonomice daří a její silný růst je rozprostřen téměř mezi všechny její části. Hlavní výzvou je podle MMF udržet růst ekonomiky i mimo současný ekonomický cyklus.



Ze zprávy dále vyplývá, že inflace se nachází blízko dvouprocentního inflačního cíle a růst úvěrů odpovídá vývoji ekonomiky. ČNB podle zástupců fondu zvolila správný přístup ke zvyšování úrokových sazeb. Zároveň je podle MMF český bankovní systém dostatečně kapitálově vybaven a rozpočtová politika země je konzervativní.

Česká národní banka letos čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Ministerstvo financí v dubnové prognóze počítalo s růstem ekonomiky v letošním roce o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. Česká bankovní asociace očekává letos růst o 3,6 procenta a příští rok o 2,8 procenta.

Tisková konference ve středu ukončila pravidelnou každoroční misi MMF. Koná se každý rok na základě stanov MMF a uskutečňuje se v každém z členských států.