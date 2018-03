Mobilita místo automobilů. Volkswagen maluje budoucnost osobní dopravy

Ženeva Koncern Volkswagen na autosalonu v Ženevě prezentuje svou vizi mobility budoucnosti. Její součástí jsou elektromobily, multimodální způsoby dopravy a spousta chytrých aplikací. A také možná létající drony.

V předvečer ženevského autosalonu představili zástupci koncernu VW vizi, která naznačuje, kam se může ubírat vůbec celá budoucnost osobní přepravy. Šéf koncernu Matthias Müller poukázal na aktuální problémy v dopravě, mezi které patří především přeplněné silnice ve městech. Problém s houstnoucí dopravou přitom podle něj bude při pokračujícím využívání stávajících modelů narůstat.

Volkswagen má ovšem pro budoucnost řešení. Jeho mottem je, že namísto toho, aby se města přizpůsobovala automobilům, se budou přizpůsobovat lidem a jejich potřebám. Volkswagen cílí na to, aby z měst zbytečné automobily zmizely a to díky nabídce nových služeb mobility.

Nová společnost Moia, kterou koncern představil v Ženevě před rokem, brzy začne do praxe zavádět svou první službu. Tu prozatím testovala, letos se vydá do komerčního provozu v německém Hamburku. Do města vyšle Moia prozatím 200 elektrických dodávek, které budou brázdit ulice a budou jakousi kombinací taxi a běžné MHD.

Velký vnitřní prostor přestavěného VW Crafter nabídne šest samostatných křesel, která poskytnou pasažérům dostatek soukromí, vpředu bude místo na případná zavazadla tak, aby je měli cestující pod dohledem. Koncept služby je takový, že vozy budou mít určité definované zastávky a aplikace pasažéra navede na místo, kde ho auto vyzvedne. Firma počítá s tím, že by se časem mohla flotila v Hamburku rozrůst až na 1 000 aut. A podobné služby by se měly objevit i v dalších metropolích.

V Hamburku vůbec koncern testuje celou řadu dalších možných služeb mobility. V přístavu například zkouší výrobce nákladních vozů MAN zcela autonomní vozy, ve městě pak VW spustí kurýrní službu WeDeliver, která bude doručovat balíčky namísto na adresu do zavazadlového prostoru auta uživatele. Různé koncepty dopravy, včetně vizí automatického parkování aut, pak chce koncern testovat po celém světě. Müller dokonce zmínil, že vloni uvedená a trochu bláznovská vize autonomního dronu, který vznikl ve spolupráci značek Italdesign a Airbus, by se mohl dočkat i praktických testů – mluví se o městech jako Dubaj.

Šéf značky Volkswagen pak představil další koncept z elektrické řady I.D. Tentokrát se jmenuje I.D. Vision a podle Diesse je to auto, které je blízké budoucí vlajkové lodi elektromobilů VW. Více než pětimetrový sedan má velký vnitřní prostor a je postaven jako zcela autonomní vůz, byť v praxi se asi nakonec bez volantu neobejde – legislativa nepostupuje tak rychle, aby plně autonomní auta mohla za zhruba dva až tři roky, kdy se velký elektrický Volkswagen začne prodávat, legálně jezdit.

I.D. Vision ale ukazuje další část vize mobility budoucího světa: auto samo za uživatele zařídí během dne vše potřebné, v případě, že bude majitel chtít, může být sdíleno buď s definovaným okruhem dalších uživatelů nebo být veřejně k dispozici k pronájmu. Vše zařídí I.D. Vision autonomně.

Volkswagen také představil vizi, jak se budou taková autonomní auta nabíjet. Ve spolupráci s výrobcem robotů Kuka koncern připravil autonomního robota, který bude schopen k autu připojit nabíječku a spustit celý proces. VW tvrdí, že půjde o univerzální řešení, které bude fungovat s elektrickými vozy všech značek a robota chce nasadit do testovacího provozu.