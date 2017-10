Mobilní signál bude ve všech stanicích pražského metra, i v tunelech

PRAHA Pražské metro bude v budoucnu pokryto mobilním signálem ve všech stanicích i tunelech. Pilotní projekt by měl začít na trase C, řekl v pondělí náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Město původně avizovalo pouze zkušební provoz mezi stanicemi Muzeum a Roztyly na trase C.

Nyní projekt rozšířilo na celou síť metra. Kdy přesně bude signál ve všech prostorách metra, není jasné, bude záležet na datu podpisu smlouvy mezi dopravním podnikem (DPP) a vybraným operátorem. Nyní je možné připojit se k internetu pouze v novém úseku trasy metra A mezi Dejvickou a Motolem.



„Ze strany města bylo vše odpracováno a nyní čekám na dohodu o ceně mezi DPP a operátory. Neumím si představit, že by to ředitel DPP nebyl schopen do konce tohoto týdne vyřešit,“ řekl Dolínek.

V první fázi by měl být signál na trase metra C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. V dalších etapách by se pak podle Dolínka rozšířilo pokrytí na celé metro.