Moderátorka Mráčková opustila Novu. Přešla do zpravodajství iDnes.tv

PRAHA Zpravodajský tým serveru iDnes.tv od 1. října posílila Karla Mráčková. Ta do mediálního domu MAFRA přešla z televize Nova, kde se nejprve na obrazovkách objevovala v roli moderátorky a poté dlouhá léta působila jako redaktorka domácího zpravodajství.

„Pro výkon videa je příchod ostřílené televizní osobnosti velkým přínosem. Karla se nadále bude věnovat běžnému zpravodajství i moderování. Rádi jí poskytneme prostor pro vlastní pořad nebo seriálovou řadu,“ řekla šéfredaktorka iDnes.cz Naděžda Petrová.

„Těší mě, že v mediálním domě MAFRA budu moci zhodnotit dlouholeté zkušenosti a znalosti, které jsem získala v nejsledovanější komerční televizi. Považuji to za významný posun ve své kariéře. Osobně je to pro mě výzva, proniknout do digitálního světa a naučit se nové věci,“ dodala Mráčková.