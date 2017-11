Modernizace a přezbrojování Armády ČR

Praha Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a odbornou veřejností realizujeme setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát jsme se zaměřili na přezbrojovací procesy a modernizaci Armády ČR.

Český zbrojní průmysl podporujeme, v cestě ale stojí legislativa, říká ministr obrany Martin Stropnický.

PRAHA Společnost Tatra Trucks získala před několika měsíci armádní zakázku na modernizaci 33 samohybných houfnic Dana. Nemusela o ni ale soutěžit s jinými zbrojaři – ministerstvo obrany jí obchod za 1,5 miliardy korun přikleplo bez otevřeného tendru na základě výjimky ze zákona. Nešlo přitom o záměr, jak obejít legislativu. Houfnice jsou totiž namontovány na tatrováckých podvozcích, které armáda používala již dříve.

Na to, že zakázky pro armádu nejde dost často napasovat na literu zákona, si stěžuje i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). „Většinu volných zakázek řešíme pomocí výjimek z legislativy,“ řekl na konferenci Modernizace a přezbrojování armády, kterou v rámci řady Mafra Events v závěru minulého týdne spolupořádaly LN.

Není to jediný zádrhel, jenž podle něj brzdí plán na modernější a lepší zbraně i techniku pro armádu. Podle Stropnického by o klíčových tendrech měli debatovat jen odborníci. Pokud se totiž dostanou na jednání vlády, jsou materiály k nim přístupné na internetu. „Projekty se nám potom potulují na portálu vlády. Program jednání s dokumenty se zveřejňuje v pátek, takže to přes víkend může kdekdo odsoudit a rozporovat,“ prohlásil ministr obrany.

Jednou z cest je podle Stropnického vytvoření seznamu prověřených dodavatelů, které by armáda oslovovala. „Nemyslím si, že by se měly soutěžit věci, které se nám osvědčily,“ dodal.

S tím souhlasí i Stropnického náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kuchta. „Seznam strategických dodavatelů pro armádu nebude dlouhý. Firmy lze spočítat na prstech jedné ruky. My se samozřejmě budeme snažit, aby tam byly i některé státní podniky,“ doplnil s tím, že státní a soukromé firmy už dnes na mnoha projektech spolupracují.

Panelisté konference, kde kromě Stropnického a Kuchty debatoval i náčelník generálního štábu Josef Bečvář, se shodli na tom, že se podařilo navázat lepší vztahy s domácími zbrojaři. Právě s tímto úkolem v roce 2014 přišel na ministerstvo náměstek Kuchta. Jeho mise na obraně se chýlí ke konci – jak již LN informovaly, Stropnického náměstek by měl počátkem příštího roku nastoupit jako nový český ambasador v Bělehradě. S jeho dosavadním působením jsou nicméně spokojení i někteří velcí hráči ve zbrojařském byznysu. „Podpora domácího průmyslu je cítit. Firmám, kterým se říká rodinné stříbro, se daří,“ myslí si Jan Děcký, ředitel společnosti STV Group. Nákupy od českých dodavatelů mají podle něho i finanční výhodu. „Část peněz se vrátí ve formě zaplacených daní a sociálního i zdravotního pojištění za zaměstnance,“ upozorňuje.

Na jedné z největších položek českého zbrojařského byznysu, výdajích na výzkum a vývoj, by se v budoucnu mohla podílet také EU. Letos v létě vznikl Evropský obranný fond, v němž od příštího roku bude k dispozici 500 milionů eur na specializovaný program obranného výzkumu. Po roce 2020 by rozpočet měl stoupnout na miliardu eur ročně.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen označil fond za „katalyzátor silného evropského obranného průmyslu“. Ten ale zůstává silně národní doménou. Odráží se to i na podílu zbrojařů na dodávkách pro domácí armádu.

Třeba sousední Polsko odebírá 90 procent svých zbraní a techniky od domácích firem. Německo, Francie nebo Itálie pak je díky svému zbrojnímu byznysu téměř soběstačné. Česko je spíše výjimkou. Podíl domácích zbrojovek na dodávkách české armády je zhruba třetinový.