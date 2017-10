Módní značky expandují do Česka. Přibývají outlety, butiky H&M i nová jména

PRAHA Oděvní maloobchod se letos rozrostl především v nákupních centrech. Nová jména ale přibyla i v ulici luxusu Pařížská nebo na seznamu e-shopů. Expanzi ještě letos plánuje i švédský řetězec H&M, který v Česku působí od roku 2003 a provozuje zde téměř padesátku prodejen. Síť rozšíří o další dvě pobočky.

Příští týden zahájí prodej nový obchod ve zrekonstruovaném centru IGY v Českých Budějovicích, v polovině listopadu přivítá první zákazníky pobočka v pražském centru Eden.



Současnou prodejnu v obchodním centru Chodov letos řetězec rozšířil o tisíc metrů čtverečních. „Po vlajkové prodejně v Galerii Myslbek jde o největší obchod H&M v Česku,“ řekla LN Dominique Fantaccinová, ředitelka pro střední Evropu.

V Myslbeku bude na začátku listopadu uvedena limitovaná kolekce, kterou výrobce rychlé módy nabízí ve spolupráci se slavnými návrháři. Od roku 2004 se v jeho obchodech vystřídala jména jako Karl Lagerfeld, Lanvin nebo Kenzo.

Zahájení prodeje vždy doprovází fronta zákazníků spících před obchody a přeprodej jednotlivých oděvů za násobně vyšší ceny na serveru eBay. Na listopadové kolekci H&M spolupracovalo s návrhářem Erdemem Moraliogluem, který je sice ověnčen prestižními designérskými cenami, široké veřejnosti ale znám není.

Vážný vztah online

Módní apetit českých zákazníků se rozhodla uspokojit i největší konkurence H&M, španělský Inditex miliardáře Amancia Ortegy. Ten na začátku měsíce začal v nově rozšířeném OC Chodov prodávat značku spodního prádla Oysho.

Právě obchodní centrum na jihu hlavního města letos nejvíce rozšířilo nabídku pro české skříně. Na trh poprvé vstoupila oděvní značka Armani Exchange, Luisa Spagnoli, prádlo Boux Avenue a Yamamay nebo první česká pobočka tenisek Converse či sportovní značky AW LAB, která patří pod korporaci Baťa Group.

Skupina Hennes & Mauritz, jejíž majitel Stefan Persson je považován za čtvrtého nejbohatšího člověka v módním průmyslu, se letos rozrostla o novou značku Arket. První pobočku sice otevřela v Londýně, e-shop ale spustila rovnou pro 18 evropských zemí včetně Česka. „Je to další ukázka, že původně kamenné značky to myslí s online prodejem vážně a vidí v něm způsob, jak růst rychleji, než byly zvyklé v kamenném světě,“ řekl LN Michal Jirák z investorské skupiny Miton a módního vyhledávače Glami.

Do online prodeje se letos pustili prodejci batohů Eastpak, sportovního vybavení Decathlon či ležérní módy Gant. Největší pozdvižení ale způsobilo spuštění online obchodu německého prodejce Lidl, který prodejem dostupné módy vytvořil konkurenci značce Tchibo, největšímu online prodejci oděvů v Česku. „Lidl je již teď největším prodejcem sportovního odívání a potřeb. Otevření dalšího kanálu, jakým je e-shop, ho jen může dostat na vrchol i v dalším sortimentu,“ řekl LN Zdeněk Skála ze společnosti GfK.

Příští rok v duchu outletů

Do online světa naopak stále nevstoupil prodejce obuvi Humanic, který jej původně plánoval na tento rok. „Velkým zklamáním je pro mnohé také Primark, který nepotvrdil ani plány do Česka v brzké době vstoupit,“ zmiňuje Jirák britský diskontní řetězec. Tuzemští zákazníci tak jezdí nakupovat do jeho nejbližších poboček v Německu a Rakousku.

Nejdražší ulice v Česku Pařížská letos zahájila prodej italských bot a kabelek Hogan nebo další značky z Apeninského poloostrova Bruno Cucinelli. Módní novinky letos přivítalo i Václavské náměstí. Svou prodejnu v něm našel butik VaNa1 s portfoliem polských značek nebo italské tašky Save My Bag. Třípatrovou prodejnu zde otevřel i prodejce sportovní obuvi Foot Locker.

Příští rok se maloobchod s módou ponese v duchu outletů. První návštěvníky by měl přivítat Prague The Style Outlets, který se chce stát s plánovanou rozlohou 35 tisíc metrů čtverečních největším outletovým centrem v Česku. Zahájení provozu plánuje i ostravská Outlet Arena Moravia či Bohemia Village v Benešovicích.